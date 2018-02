Confira programação dos blocos de rua no Rio nesta segunda-feira

Após um domingo de Carnaval com diversos blocos de rua, a segunda-feira (12) no Rio de Janeiro também contará com programação extensa. Há dezenas de blocos espalhados por diversas partes da cidade e em diferentes horários.

Confira a lista dos blocos que foram programados para esta segunda-feira, de acordo com agenda previamente divulgada pela Riotur:

Rio de Janeiro terá dezenas de blocos espalhados pela cidade nesta segunda-feira (12)

Acabou o Amor, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 18h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Domingos Mundin, em frente a Cedae

Afoxé Filhos de Gandhi, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 19h. Local: Posto 6 de Copacabana

Afoxé Raizes Africanas, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Posto 6 de Copacabana

Afroreggae, Centro, Centro, Concentração às 9h, desfile às 10h, encerramento às 15h. Local: Presidente Antonio Carlos

Alegria do São Bento, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Sidney Esquina

Amigos da Esquina de Madureira - Fla Esquina, Madureira, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Praça de Magno

Arteiros da Glória, Glória, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua da Glória, nº 190

Associação Carnavalesca Infiéis, Centro, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 22h. Local: Largo Alexandre Herculano - em frente ao Real Gabinete Português de Leitura

Balança Meu Catete, Catete, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua do Catete

Balanço do Jamelão, Andaraí, Tijuca e Adj, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Botucatu

Bambas do Curuzu, São Cristóvão, Centro, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Curuzu, nº 87

Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 11h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Av. Atlântica

Banda da Amizade, Lapa, Centro, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Tadeu Kosciusco

Banda da Constança Barbosa - Galo do Méier, Méier, Zona Norte, Concentração às 15h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Constança Barbosa, em frente ao nº 212

Banda da Inválidos, Lapa, Centro, Concentração às 16:30, desfile às 18:30, encerramento às 22h. Local: Rua dos Inválidos

Banda da Penha, Penha, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Largo da Rua Couto

Banda de Ipanema Infantil, Ipanema, Zona Sul, Concentração às 14:30, desfile às 16h, encerramento às 19:30. Local: Praca General Osório

Banda do Riviera, Barra da Tijuca, Barra/JPA, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 19h. Local: Rua Rosalinda Brant

Banda Inimigos da Bebida, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 10h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Saindo da Praça Comandante Magé

Batalha dos Blocos, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentração às 10h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Praia do Recreio Posto 10

Batucada Abençoada, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 8h, desfile às 10h, encerramento às 12h. Local: Concentração em Frente ao Forte de Copacabana

Bloco Afro Afoxé Ile Ala, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 18h. Local: Posto 6 de Copacabana

Bloco Boemios do Catruz, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 21h, desfile às 21h, encerramento às 22h. Local: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

Bloco Chega, Mais Piedade, Zona Norte, Concentração às 15:30, desfile às 16h, encerramento às 21h. Local: Rua Padre Manoel da Nóbrega

Bloco Confetes e Serpentinas, Pedra de Guaratiba, zona oeste, Concentração às 19h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praça Dr. Raul Capello Barrozo

Bloco da Colônia Z-3, Ilha de Paquetá, Centro, Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Praia José Bonifácio Praia José Bonifácio

Bloco de Segunda, Humaitá, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Marques

Bloco do Boi "Só Falta Você!", Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 18h, desfile às 18:50, encerramento às 22h. Local: Rua Barros de Alarcão

Bloco Estratégia, Centro, Centro, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Largo de São Francisco de Paula

Bloco Virtual, Leme, Zona Sul, Concentração às 08:30, desfile às 09h, encerramento às 13:30. Local: Praça Almirante Julio de Noronha

Boca Maldita, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Paula Freitas

Boêmios de Sepetiba, Sepetiba, Zona Oeste, Concentração às 18h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praia de Sepetiba

Boi de Anchieta, Anchieta, Zona Oeste, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça Nossa Senho de Nazaré

Caldeirão do Coqueiro, Santíssimo, Zona Oeste, Concentração às 16h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praça do Coqueiro

Cantinho do Urubu, Madureira, Zona Norte, Concentração às 20h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Estrada do Portela

Carvalho em Pé, Botafogo, Zona Sul, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerramento às 16h. Local: Rua Visconde de Caravelas

Chouriço Alegre, Oswaldo Cruz, Zona Norte, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 18h. Local: Beco Henedina

Ciganas Feiticeiras de Olaria, Olaria, Zona Norte, Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Rua Paranhos

Coração das Crianças, Rocinha, Zona Sul, Concentração às 18h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Rua Nova (antiga Rua 4)

Cordão do Boitatá, Centro, Centro, Concentração às 11h, desfile às 11h, encerramento às 17h. Local: Praça XV

Deita Mas Não Dorme, Taquara, Barra/JPA, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Rua Caituba

Dinossauros Nacionais, Centro, Centro, Concentração às 12h, desfile às 13h, encerramento às 16h. Local: Largo de São Francisco de Paula

Divas do Recreio, Recreio dos Bandeirantes, Barra/JPA, Concentração às 15h, desfile às 16:30, encerramento às 21h. Local: Avenida Lucio Costa 16

Engata no Centro, Lapa, Centro, Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 19h. Local: Rua Ubaldino do Amaral

Estica do Flamengo, Flamengo, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Praça Sandro Moreira

Fúria de Bangu, Bangu, Zona Oeste, Concentração às 15h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Rua Boiobi

Lagarto Mama de Campo Grande, Campo Grande, Zona Oeste, Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 17h. Local: Av. Glicinia com Estrada do Cabuçu

Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho, Catete, Zona Sul, Concentração às 9h, desfile às 9h, encerramento às 14h. Local: Largo do Machado Largo do Machado

Leão da Pedra, Santo Cristo, Centro, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Rego Barros

Mocidade Unida de Magalhães Bastos, Magalhães Bastos, Zona Oeste, Concentração às 20h, desfile às 21h, encerramento às 22h. Local: Estrada General Canrobert da Costa

Não deixe o Rock morrer, Botafogo, Zona Sul, Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 19h. Local: Rua Alvaro Ramos

Nova Geração do Zumbi, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 11h, desfile às 13h, encerramento às 17h. Local: Rua Serrão

Os 300, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentração às 16:30, desfile às 17h, encerramento às 22h. Local: Largo da Tapiranga

Papo de Cachaça, Méier, Zona Norte, Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua Dias da Cruz

Pede Passagem, Jardim Botânico, Zona Sul, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerramento às 16h. Local: Rua Jardim Botânico

Pega Rex Social Clube, Ipanema, Zona Sul, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Praça Nossa Senhora da Paz

Picada de Primeira, Lapa, Centro, Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua dos Arcos 24

Polvo da Ilha, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 9h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Praça Iaiá Garcia

Quem Num Guenta Bebe Água, Ilha de Paquetá, Centro, Concentração às 12:30, desfile às 15h, encerramento às 18:30. Local: Praia dos Tamoios

Raízes da Vila da Penha, Vila da Penha, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Rua São João Gualberto

Raízes do Varandão, Vila isabel, Tijuca e Adj, Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 22h. Local: Segue pelo Boulevard em frente a quadra da U. de vila isabel

Sargento Pimenta, Aterro do Flamengo, Zona Sul, Concentração às 8h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Aterro do Flamengo

Seca Copo, Ilha do Governador, Zona Norte, Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Rua Monjolos 546

Sem Noção, Lapa, Centro, Concentração às 12h, desfile às 14h, encerramento às 17h. Local: Rua dos Arcos, em frente a Fundição Progresso

Sou Cheio de Amor, Copacabana, Zona Sul, Concentração às 11h, desfile às 13h, encerramento às 16h. Local: Av. Atlantica 2964

Tigres do Coqueiro, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Rua Barros de Alarcão

Turbilhão Carioca, Lagoa, Zona Sul, Concentração às 10h, desfile às 12h, encerramento às 16h. Local: Parque dos Patins

Turma do Copo, Ilha de Paquetá, Centro, Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Praia José Bonifacio

Vem Comigo, Vila Cosmos, Zona Norte, Concentração às 14h, desfile às 17:30, encerramento às 19h. Local: Rua Itacambira

Vermelho e Preto Coirmãos, Padre Miguel, Zona Oeste, Concentração às 17h, desfile às 19:30, encerramento às 22h. Local: Rua Helianto Rua Helianto