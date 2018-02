Cerca de 30 blocos animam no carnaval de rua do DF nesta segunda

Cerca de 30 blocos animam o carnaval de rua do Distrito Federal nesta segunda-feira (12). As atividades começam cedo e devem ir até a madrugada.

De acordo com informações do Governo do Distrito Federal, estão previstas cerca de 200 atividades no DF até 27 de fevereiro.

A expectativa da Secretaria de Cultura do Distrito Federal é que cerca de 2,5 milhões de foliões participem das festas.

Veja a programação:

9h: Carnapati - Parque da Cidade, Estacionamento 4

9h: Esquenta Mas não Queima - Rua 17 sul, Estacionamento, Águas Claras

9h: Ewè - soul, groove, batucada - SCLN 216 bloco D

11h: Galinho Infantil - Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Estacionamento da Caixa / SCLS 201

12h: Infantil - Praça dos Prazeres - 201 norte

12h: Engenhoca - 106/206 Sul, Eixão

12h: Espírito Celta - SQN 201, Praça dos Prazeres

12h: Bloco Do Quadrado - SQN 201 Praça dos Prazeres

13h: Bloco Me Beija - SCLN 216 Bloco D

13h: Aparelhinho - Setor Carnavalesco Sul, Praça dos Artistas, Praça Central, Praça do Metrô

14h: Galinho de Brasília - Setor de Autarquias Sul, Quadra 4, Estacionamento da Caixa / SCLS 201

14h: Bloco Gagá Vião - Ginásio do Cruzeiro

14h: Bloco das Divinas Tetas - SBS - Quadra 5

14h: Populares em Pânico - Torre de TV

15h: Salve Jorge - Lordes do Areal - QS 06, Praça Areal

16h: Coco da Ema - Quadra 101, Estacionamento Público. Recanto das Emas

16h: Mamãe Taguá - Taguaparque

16h: Circuito Pipoka Azul - Praça Central, Varjão

16h: 2º Carnaval Infantil e da Melhor Idade - SRIA II QE 25 - AE do CAVE

16h: Concentra Mas Não Sai - 404/405 Norte

16h: Asé Dudu - Taguaparque

17h: 1% Cachaceiros - Quadra 5, conjunto 5, Setor Oeste, Estrutural

17h: São Sebastião - Carnaval - Parque de Exposição de São Sebastião

18h: Bloco Reveirock - Museu Nacional da República

18h: Bloco Bem Meb - Conjunto Cultural da República

18h: Os Filhos de São Jorge - Estacionamento Funções Múltiplas

20h: Carna Recanto - QD 104/105 AE, Recanto das Emas

20h: BrazFolia - Rua do Lago, Orla do Veredinha, Brazlândia