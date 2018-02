Carnaval infantil é destaque no Recife

A partir desta segunda-feira (12), os parques municipais reforçam a programação infantil do carnaval na capital pernambucana. Além do Paço da Alfândega, ponto tradicional no Recife Antigo, quatro locais oferecem programação diversificada para os pequenos foliões.

Nos parques Dona Lindu, Santana, Jaqueira e Macaxeira, as atividades vão das 17h às 20h, com clássicos infantis em ritmo de carnaval. No Paço da Alfândega, os shows começaram ontem (11) e ocorrem até terça-feira (13), sempre às 15h.

Fora do circuito infantil, haverá ainda os Tambores Silenciosos Mirins no Pátio do Terço. A cerimônia reúne nações de maracatu de baque virado formadas apenas por crianças, em uma tradição do candomblé, que silencia os festejos, em memória dos antepassados africanos mortos como escravos.

A Gerência da Criança e do Adolescente do Recife vai distribuir 5 mil pulseiras de identificação infantil, com o objetivo de facilitar a localização de crianças em áreas de maior concentração de pessoas. No Marco Zero, Pátio do Livramento e Polo do Ibura também haverá espaços de proteção às crianças, onde as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social atuarão para identificar situações de violação de direitos da infância.

À noite, a programação para os adultos será no Marco Zero.

Programação infantil:

Local: Paço da Alfândega

Recreação com o Palhaço Alfândega – das 15h às 16h

Show de Tio Bruninho – das 16h às 19h

Orquestra de Frevo de Mozart Flautista – das 19h às 20h

Local: Pátio do Terço

Tambores Silenciosos Mirins – das 15h às 16h

Local: Parque da Jaqueira

Spok com o Coral Passo de Anjos – das 17h às 17h40

Fadas Magrinhas – das 18h às 18h40

Kelly Benevides – das 19h às 20h

Local: Parque Santana

Tonho e Tonha - das 17h40 às 18h40

A Bandinha - das 19h às 20h

Local: Parque Dona Lindu

Jeane Siqueira - das 18h às 18h40

Local: Parque da Macaxeira

Gurpo Infantil Sol Menores - das 18h às 18h40

Tio Bruninho - das 19h às 20h

Programação no Marco Zero:

Show Frevibe – Silvério Pessoa convida:

Antúlio Madureira: das 19h20 às 20h10

Almério: das 19h20 às 20h40

Flaira Ferro: das 19h20 às 20h40

Romero Ferro: das 19h20 às 20h40

Tiberio Azul: das 19h20 às 20h40

Ylana Queiroga: das 19h20 às 20h40

Maestro Forró & Orquestra Popular Bomba do Hemetério: das 20h30 às 21h30

Devotos: das 21h às 22h

Almir Rouche com participação do Som da Terra: das 21h50 às 22h50

Natiruts: das 22h20 às 23h20

Alceu Valença: das 23h10 à 0h40

Skank: das 23h40 às 1h10

Nando Reis: das 1h30 às 3h

Elba Ramalho: da 1h às 2h30

Orquestrão: das 3h às 5h