Sábado de carnaval reuniu 1,65 milhão de foliões em São Paulo

O sábado de carnaval reuniu 1,65 milhão de foliões nas ruas da capital paulista e no Sambódromo do Anhembi, informou hoje (11) a prefeitura municipal. A estimativa, segundo a prefeitura, é de agentes da Guarda Civil Metropolitana, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), dos responsáveis pelos blocos e dos produtores da comissão do Carnaval.

As equipes de saúde municipais realizaram 163 atendimentos no Sambódromo do Anhembi, local onde desfilaram sete escolas de samba durante essa madrugada. Já no carnaval de rua foram 284 atendimentos.

Quanto à limpeza, as equipes da prefeitura recolheram 351 toneladas de lixo.

Bloco MinhoQueens levou milhares de pessoas às ruas de São Paulo

Multas e apreensões

A Guarda Civil Metropolitana apreendeu 1.031 itens que estavam sendo comercializados irregularmente nas ruas da cidade. No Anhembi foram apreendidos 10 carrinhos de vendedores irregulares.

A prefeitura também informou que 105 pessoas foram multadas por urinar nas ruas e vias dos bairros de Pinheiros, da Sé e da Vila Mariana, onde se concentraram os maiores blocos.

Também foram identificadas 148 situações de trabalho infantil entre sexta-feira e sábado.