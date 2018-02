Confira a programação dos blocos de rua no Rio neste domingo

Após um sábado de Carnaval com diversos blocos de rua, o domingo (11) no Rio de Janeiro também contará com programação extensa. Há dezenas de blocos espalhados por diversas partes da cidade e em diferentes horários.

Confira a lista dos blocos que foram programados para este domingo, de acordo com agenda previamente divulgada pela Riotur:

Foliões voltam às ruas neste domingo (11), que terá dezenas de blocos espalhados pela cidade

10+ Malandros, Bangu, Zona Oeste - 12h. Local: Rua Figueiredo Camargo (Ponto Chic).

A Nega Indoidou, Centro - 16h. Rua Alvaro Alvim.

Afoxé Filhos de Gandhi, Gamboa, Centro - 17h. Praça da Harmonia Rua Sacadura Cabral.

Ai, Que Vergonha! São Conrado, Zona Sul. 16h. Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente ao Posto 12.

Alegria de Palmares, Jardim Palmares, Zona Oeste - 15h.

Alegria de Quintino, Quintino Bocaiúva, Zona Norte - 14h. Rua Olina Rua Olina e finaliza na Praça de Quintino.

Amigos da Esquina de Madureira, Fla Esquina Madureira, Zona Norte - 16h. Praça de Magno.

Areia, Leblon, Zona Sul - 8h. Sai do posto 12 até o posto 11.

Badalo de Santa Teresa, Santa Teresa, Centro - 16h. Rua Monte Alegre, segue pela Rua do Oriente, Rua Progresso até dispersar no Largo das Neves.

Bafo do Peru, Padre Miguel, Zona Oeste - 17h. Rua Tapiranga (Largo).

Balanço do Pinto, Tijuca - 17h. Rua Pinto de Figueiredo, nº 26.

Bambas do Catete, Catete, Zona Sul - 15h. Praça do Poeta Praça do Poeta.

Banda da Amizade, Lapa, Centro - 15h. Rua Tadeu Kosciusko.

Banda da Conceição, Saúde, Centro - 17h. Praça Major Valo.

Banda da Glória, Glória, Zona Sul - 16h. Rua da Glória, 180.

Banda da Inválidos, Lapa, Centro - 16h30. Rua dos Inválidos, entre Av. Mem de Sá e Henrique Valadares.

Banda da Penha, Penha, Zona Norte - 16h. Largo da Rua Couto.

Banda do Bairro de Fátima, Centro - 10h. Praça Presidente Aguirre Cerda, Av. Nossa Senhora de Fatima.

Banda do Lidinho, Copacabana, Zona Sul - 15h. Praça do Lido.

Banda do Recreio, Recreio dos Bandeirantes - 13h. Posto 10.

Banda Du Rio, Copacabana, Zona Sul - 8h. Posto 6 até altura da Rua Miguel Lemos.

Bangalafumenga, Aterro do Flamengo, Zona Sul - 8h. Próximo ao Monumento dos Pracinhas.

Batalha dos Blocos, Recreio dos Bandeirantes - 16h. Praia do Recreio Posto 10.

Birita mas num cai, Madureira, Zona Norte - 15h. Bar do Julio Fragoso, Clara Nunes, Estrada do Portela.

Bloco Boêmios do Catruz, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste - 21h. Praça Dr. Raul Capello Barrozo.

Bloco Chega Mais, Piedade, Zona Norte - 15h30. Padre Manoel de Nobrega Nº114, Av Dom Helder Câmara por 600 metros, retorna no sentido Cascadura.

Bloco Confetes e Serpentinas, Pedra de Guaratiba - 19h. Praça Dr. Raul Capello Barrozo.

Bloco da Chaleira do Vidigal, Leblon, Zona Sul, 14h. Av. Delfim Moreira esquina com Jardim de Alah.

Bloco da Coroinha, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste - 17h. Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro.

Bloco do Boi "Só Falta Você!", Pedra de Guaratiba, Zona Oeste - 18h. Rua Barros de Alarcão - Praça São Pedro.

Bloco do Pente, Ilha do Governador, Zona Norte - 16h. Praça dos Bancários.

Bloco dos Palhacinhos, Brás de Pina, Zona Norte - 16h. Estrada do Quitungo, 1221.

Bloco Quilombo Cafundá Astrogilda, Vargem Grande, Barra/JPA - 15h. Comunidade Quilombo Astrogilda.

Bloco Só Te Pegando, Barra da Tijuca, Barra/JPA - 15h. Av. Lucio Costa, posto 5.

Boi de Anchieta, Anchieta, Zona Norte - 16h. Praça Nossa Senhora de Nazaré.

Bonecas Deslumbradas de Olaria, Olaria, Zona Norte - 16h. Rua Conselheiro Paulino, 567.

Buda da Barra, Barra da Tijuca - 9h. Em frente ao condomínio Beton (Bondinho da Barra).

Cabrito Mamador, Ilha do Governador, Zona Norte - 10h. Rua São Sebastião, Estrada do Dendê.

Cachorro Cansado, Flamengo, Zona Sul - 16h. Praça José de Alencar.

Caldeirão do Coqueiro, Santíssimo, Zona Oeste - 16h. Praça do Coqueiro.

Cantinho do Urubu, Madureira, Zona Norte - 20h. Estrada do Portela, em frente ao nº 350.

Choppinho da Paula Freitas com Boca Maldita, Copacabana, Zona Sul - 16h. Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica, até a Rodolfo Dantas.

Clubinho do Samba, Méier, Zona Norte - 11h. Parado em frente ao Imperator.

Coração das Crianças, Rocinha, Zona Sul - 18h. Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea.

Cordão do Boitatá, Centro - 11h. Praça XV.

Deita Mas Não Dorme, Taquara, Barra/JPA - 14h. Rua Caituba.

É do Pandeiro!, Laranjeiras, Zona Sul - 15h. Praça São Salvador.

Explosão de Paquetá, Ilha de Paquetá, Centro - 14h. Praça São Roque.

Fanfarani, Botafogo, Zona Sul - 15h. Praça Chaim Weizman.

Fanfinha, Botafogo, Zona Sul - 9h. Praça Chaim Weizman.

Folia do Galo, Copacabana, Zona Sul - 13h. Rua Julio de Castilho esquina com Rua Raul Pompéia.

Fome Zero, Madureira, Zona Norte - 14h. Rua Dagmar da Fonseca.

Gladiadores de Copacabana, Zona Sul - 14h. Avenida Atlântica, esquina com Rua Constante Ramos.

Império da Folia, Catete, Zona Sul - 16h. Rua Bento Lisboa até a esquina da Tavares Bastos.

Laranjada Samba Clube, Laranjeiras, Zona Sul - 9h. Praça Jardim Laranjeiras.

Marcha Nerd Tijuca, 14h. Praça Xavier de Brito.

Maresia, Botafogo, Zona Sul - 11h. Enseada de Botafogo.

Mau Mau de Bangu, Zona Oeste - 17h. Rua Acanto, esquina com Rua Ajuará.

Mocidade de Santíssimo, Santíssimo, Zona Oeste - 19h. Rua Augusto, Teixeira Campos e Rua Alves Dias.

Perereca do Grajaú, Grajaú - 16h. Avenida Engenheiro Richard, atravessa a Barão do Bom Retiro.

Piranhas da Senador Nabuco, Vila Isabel - 16h. Boulevard 28 de Setembro.

Porre Certo, Praça Seca, Barra/JPA - 14h. Rua Carimã, esquina com Rua Parintins.

Que Merda é Essa?!, Ipanema, Zona Sul - 10h. Rua Garcia D'avila, esquina com Rua Nascimento Silva, seguindo até o Jardim de Alah.

Queima de Bangu, Bangu, Zona Oeste - 16h. Rua Agrícola, Rua Santa Cecília, seguindo até a Rua Fonseca.

Quem Me Viu Mentiu, Ilha do Governador - 14h. Praça Jerusalem,segue pela Praia da Bica.

Quer Swingar Vem Pra Cá, Vila isabel, Tijuca - 9h. Praça Barão de Drummond.

Raízes da Vila da Penha, Zona Norte - 13h. Rua São João Gualberto.

Simpatia é Quase Amor, Ipanema, Zona Sul - 16h. Rua Teixeira de Melo e Avenida Vieira Souto até a Henrique Dumont.

Só Cachaça, Santo Cristo, Centro - 16h. Rua Nabuco de Freitas.

Thriller Elétrico, Vila isabel - 8h. Praça Barão de Drummond.

Toca Rauuul!, Centro - 14h. Praça Tiradentes.

Toco-Xona, Flamengo, Zona Sul - 10h. Praia do Flamengo 340 (campo de terra).

Toma Uma, Ilha de Paquetá, Centro - 18h. Praia da Moreninha.

Vai Tomar no Azul, Engenho de Dentro, Zona Norte - 15h. Rua Pernambuco, 874.

Vem Comigo, Vila Kosmos, Zona Norte - 14h. Rua Itacambira c/Av. Meriti.

Vem Que Eu Te Abraço, Padre Miguel, Zona Oeste - 12h. Saindo da Rua da Caridade.

Vermelho e Branco da Colônia, Ilha do Governador, Zona Norte - 9h. Praça São Pedro.

Virilha de Minhoca, Bangu, Zona oeste - 18h. Rua Fonseca, 1078.

Xodó da Piedade, Piedade, Zona Norte - 16h. Rua Leopoldina, Rua João Pinheiro, Av. Dom Helder Camara, Rua Ferreira Sampaio, Rua Ernesto Nunes, Angelina.