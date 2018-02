Vila Isabel aborda futuro das descobertas e invenções na Sapucaí

Com o enredo Corra que o futuro vem aí, a Unidos de Vila Isabel vai para a Avenida Marquês de Sapucaí no domingo (11) abordando descobertas e invenções. “De onde viemos? Aonde vamos? Como escolher o futuro que queremos? A Vila Isabel quer traçar uma trajetória de descobertas e invenções que nos trouxeram até aqui. E que podem nos levar ainda mais longe”, aponta a sinopse do carnavalesco Paulo Barros.

O carnavalesco propõe ainda uma viagem com a escola de Noel, como costuma ser chamada, por ser do bairro onde nasceu compositor Noel Rosa, na zona norte da capital fluminense. “Depressa, tomem seus lugares. Preparados? A Vila vai partir! Vamos saber, juntos, o que ainda somos capazes de construir”, diz o samba-enredo da agremiação.

Paulo Barros, que no ano passado conquistou o título de campeão na Portela, tem na Vila a parceria do carnavalesco Paulo Menezes, que conversou com a Agência Brasil para a série de reportagens sobre os preparativos para os desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro. “Na verdade, a gente não vai propor um futuro, a gente vai falar do futuro olhando para o passado e mostrando tudo aquilo foi criado e inventado para se pensar no futuro, porque o passado um dia já foi futuro”, disse Menezes.

Paulo Menezes, carnavalesco da Unidos de Vila Isabel, espera grande surpresa do público quando a escola entrar na avenida

Os dois carnavalescos são amigos há muito tempo e dividiram bem as funções dentro do barracão. “Não tem preocupação com egos e com melindres. É o que a gente acha que é mais legal. Não importa se é ideia de um ou de outro. O que importa é o mais legal para o projeto. A bagagem nossa acaba sendo maior. Eu tenho umas características e ele tem outras. Ele acaba se apropriando das minhas e eu das dele e depois, daqui para frente, vai melhor para cada um, porque a gente amadurece.”

Menezes adiantou que o desfile não será uma ordem cronológica, mas vai partir da descoberta do fogo, que gerou outras invenções. “A partir do momento em que o homem descobre o fogo, descobre a luz e consegue iluminar os caminhos e a vida. A partir daí, o mundo começa a ter uma outra trajetória: passa pela invenção da roda, da lâmpada, do telefone, da escrita, do cinema, da televisão, enfim, falamos sobre tudo aquilo que foi importante para o desenvolvimento do homem”, contou.

O carnavalesco apontou os momentos do desfile que devem chamar mais atenção. “Acho que a abertura da escola é muito impactante. Adoro o quinto carro, que é o da evolução do homem no espaço. É um carro que tem uma tecnologia diferente e eu aposto muito. É o que eu mais gosto e o que pode vir a causar mais impacto."

Troca de coreógrafos

Faltando bem pouco para o carnaval, Paulo Barros não estava satisfeito com a proposta de apresentação da comissão de frente da escola que estava sendo preparada pelo casal de coreógrafos Leo Senna e Kelly Siqueira e convidou, no meio de janeiro, o coreógrafo Alex Neoral para assumir o projeto. “Ele disse que ia me fazer uma proposta indecorosa”, disse Neoral, lembrando, que a preparação da comissão de frente precisa de tempo, para decidir quais serão os elementos usados na apresentação e ainda para ensaiar os integrantes.

Quando recebeu a proposta, Alex pretendia ficar um pouco afastado do carnaval. Em dezembro, tinha sido dispensado da Unidos da Tijuca, onde trabalhava. Mas o coreógrafo não conseguiu rejeitar o desafio proposto por Paulo Barros, com quem tinha vontade de trabalhar há muito tempo. “Acredito que fui muito mais pela vontade de trabalhar com o Paulo e pela admiração que eu tenho por ele. Então fiquei tentado a trabalhar com ele. Bacana a gente estar perto de pessoas inquietas. Pessoas que estão olhando para frente, com vontade de arriscar e trazer coisas novas. Vejo isso no Paulo e quero estar perto dele para a gente juntar a mesma filosofia artística”, contou.

Com apenas cerca de 15 dias para preparar tudo, Alex considera que a primeira parte do trabalho está feita. Agora, é esperar o momento do desfile. Ele disse que precisou reformular tudo e partir do zero, manteve apenas a ideia do personagem central, que não quis adiantar. “ Ainda não posso dizer, mas é um personagem só, visionário. Está bem interessante. É um personagem bem poético e me envolvi muito com ele. Acho que o mundo precisa saber quem foi este personagem, que você vai saber domingo”, comentou sorrindo e sem revelar a surpresa.

O futuro, segundo Martinho

Para o compositor e cantor Martinho da Vila, que está completando 80 anos e é uma das figuras mais importantes da escola, o futuro que a Vila vai apontar na avenida é de amor e esperança. “O futuro só pode ser de amor e esperança, para continuar trilhando o caminho, só com muito amor e acreditando que tudo dá certo”, pontuou Martinho.