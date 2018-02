O carnaval não pode sofrer o que tem sofrido, diz presidente da Lierj

A apresentação das escolas de samba da Série A, na Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio, vai ser um desfile de superação. A conclusão é do presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj), Déo Pessoa. De acordo o dirigente, apesar das dificuldades que as escolas enfrentaram com o corte de recursos feito pela prefeitura do Rio, as agremiações querem mostrar nos desfiles que o grupo representa uma cultura popular que precisa ser valorizada.

“O carnaval não pode sofrer o que tem sofrido. Nós precisamos sim, do lado de cá, nos organizarmos, buscar uma organização mais centrada para não depender só do Poder Público, mas o Poder Público tem que entender também que o carnaval é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro”, afirmou, completando que está confiante em um bom espetáculo.

Para este sábado, segundo a assessoria de imprensa da Lierj, a ocupação será máxima, porque foram vendidos todos os ingressos das arquibancadas. O valor de cada um é R$ 15.

Lei Seca nos carros alegóricos

O grupo da Série A está estreando a aplicação do teste do bafômetro em todos os condutores dos carros alegóricos. O motorista Sandro Cordeiro, responsável pela direção do quarto carro da Unidos de Bangu, disse que, desde 2006, faz o serviço e já passou por várias escolas. Ele aprovou a aplicação do teste. “Primeiro ano que fazem o teste do bafômetro e eu aprovo isso aí”, disse.

Para o coordenador da Lei Seca, tenente-coronel Marco Andrade, o teste antes do início do desfile é para dar mais segurança aos componentes e para quem está assistindo. “Há várias possibilidades de acontecer um acidente, uma delas é o motorista estar alcoolizado, o que a gente pretende é evitar preventivamente que ele assuma a condução do carro, embriagado”, apontou.

O teste do bafômetro será aplicado em todos os motoristas das alegorias, tanto no grupo da Série A, como nas do Grupo Especial nos desfiles de domingo e segunda.

Da Agência Brasil