Margareth Menezes e Bloco das Travestidas animam carnaval de Fortaleza

A programação do primeiro dia de carnaval de Fortaleza está repleta de atrações em diferentes pontos da cidade. São nove polos ao todo, cada um com uma programação diferente durante todo o dia.

No bairro Benfica e no Passeio Público, no centro da cidade, as atividades já começam pela manhã. O Benfica recebe, entre outras atrações, o bloco Luxo da Aldeia, que toca o repertório de músicos e compositores cearenses.

À noite, começa o desfile dos maracatus na Avenida Domingos Olímpio, e o aterrinho da Praia de Iracema recebe o Bloco das Travestidas – formado por travestis e transformistas sob o comando de Gisele Almodóvar (Silvero Pereira) e Mulher Barbada (Rodrigo Ferrera) – e a cantora baiana Margareth Menezes.

Confira a programação completa deste sábado (10):

17h: Aterrinho

Bloco Geração Coca-Cola

Bloco das Travestidas

Margareth Menezes

Das 16h às 19h: Mercado dos Pinhões

As Damas Cortejam

Das 9h às 18h: Benfica

9h: Banda Pacote de Biscoito, Raízes do Griô

13h: Alexandra Elói

15h: Luxo da Aldeia

Das 9h às 11h: Passeio Público

Banda Só Alegria

Das 17h às 20h: Mercado da Aerolândia

Tarcísio Sardinha e Banda

Das 18h às 22h: Mocinha

Bloco Num Spaia Sinão Ienche

Das 17h às 19h: Mercado dos Peixes

Charanga Os Foliões da Serra

Das 17h às 19h: Mercado Joaquim Távora

Charanga Frevo Folia

Domingos Olímpio

18h40: Maracatu Kizomba

19h20: Maracatu Axé de Oxossi

20h: Maracatu Nação Palmares

20h40: Maracatu Rei Zumbi

21h20: Maracatu Nação Pindoba

22h: Maracatu Filhos de Iemanjá

22h40: Maracatu Az de Ouro

23h20: Maracatu Solar