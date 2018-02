Galo da Madrugada desfila neste sábado e celebra 40 anos de história em Recife

O Galo da Madrugada, maior bloco carnavalesco do Recife, desfila neste sábado (10) pelas ruas da capital pernambucana. Ao logo dos 6 quilômetros de percurso, organizadores esperam reunir mais de 2 milhões de foliões embalados pelo ritmo do frevo.

A concentração dos participantes tem início ainda nas primeiras horas do dia, mas a música só começa início após um showpirotécnico que anuncia a festa. Os 30 trios elétricos do bloco começam o trajeto simultaneamente às 9h, na Travessa do Forte.

O desfile celebra o 40º aniversário da agremiação, com o tema “Galo 40 anos, Promovendo o Folclore e a Cultura de Pernambuco”. Além dos trios elétricos, seis carros alegóricos e 80 fantasias formam o cortejo.

Galo da madrugada celebra 40 anos de história

O homenageado deste ano é o jornalista Francisco José, que realiza coberturas desde o primeiro desfile do boco. O desfile também relembra antigos compositores, carnavalescos e manifestações culturais de Pernambuco.

Acessibilidade

Pelo oitavo ano consecutivo, o camarote da acessibilidade, na Avenida Sul, garante a participação de pessoas com deficiência, idosas e acompanhantes no Galo da Madrugada. Os 400 lugares são preenchidos conforme a ordem de inscrição, feita em janeiro, pela prefeitura do Recife.

Confira o trajeto do Galo da Madrugada e outras atrações de carnaval na capital de Pernambuco:

9h às 18h30: Percurso Galo da Madrugada

Local: Bairro de São José

Travessa do Forte

Forte das Cinco Pontas

Rua Imperial (sentido praça Sérgio Loreto)

Avenida Dantas Barreto (esquina com praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido Av. Sul)

Avenida Sul (sentido Afogados)

Rua Saturnino de Brito (dobrando à direita para retornar pela Rua Imperial)

Rua Imperial (voltando para a praça Sérgio Loreto)

Praça Sérgio Loreto (sentido sede do Galo)

Rua do Muniz (sentido Av. Dantas Barreto)

Avenida Dantas Barreto (sentido praça da Independência)

Praça da Independência

Avenida Guararapes (sentido ponte Duarte Coelho)

Rua do Sol (sentido Praça da República)

A partir das 15h: Sábado da Diversidade

Local: Pátio de São Pedro

15h às 16h: Joelma Fox

15h às 16h: Thânia Tumulto

15h às 16h: Afoxé Filhos de Dandalunda

15h às 16h: Thiago Paiva

15h às 16h: Afoxé Oxum Pandá

15h às 16h: Banda Patusco

15h às 16h: Telmo Santiago

15h às 16h: Andreia Valois

15h às 16h: Antônio Oliver

15h às 16h: Ayalla Hill

15h às 16h: Britnney Hill

15h às 16h: Diamante Green

15h às 16h: Grupo Cultural Recifogosas

15h às 16h: Ita Morais

15h às 16h: Kelly Venenosa

15h às 16h: Kyra Saimon

15h às 16h: Laysa Botelho

15h às 16h: Madonna Twins

15h às 16h: Madry Calypso

15h às 16h: Movimento Cultural Fazendo Arte

15h às 16h: Rita Rivotril

15h às 16h: Sayuri Heiwa

15h às 16h: Sherranna Treyc

15h às 16h: Thyna Flyer

16h às 18h: Andreia Luiza

16h às 18h: Lia Morais

16h às 18h: Michelle Monteiro

16h às 18h: Xuxinha e Bandale

18h às 19h: Carla Visi

Programação de Carnaval

A partir das 18h30:

Local: Arsenal

20h às 20h50: Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

21h10 às 22h: Cesar Michiles e Transversal Frevo Orquestra

21h10 às 22h: Jota Michiles

22h20 às 23h20: Geraldo Azevedo

23h40 à 00h40: Projeto Frevo Mulher com Nena Queiroga e convidadas

23h40 à 00h40: Coral Edgard Moraes

23h40 à 00h40: Cristina Amaral

23h40 à 00h40: Irah Caldeira

23h40 à 00h40: Isaar

23h40 à 00h40: Mariana Aydar

23h40 à 00h40: Nádia Maia

23h40 à 00h40: Orquestra 100% Mulher

01h00 às 02h: Maestro Forró & Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

A partir das 19h

Local: Samba na moeda

19h às 19h40: Aborto do Cavaco

20h às 20h50: Alex Ribeiro

21h10 às 22h: Karynna Spinelli

22h20 às 23h20: Cris Galvão

23h40 à 01h: Cantor Leno Galeria