Cordão da Bola Preta completa 100 anos no Carnaval de 2018

Um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta abriu oficialmente o carnaval da cidade com um desfile especial, em comemoração aos seus 100 anos de história. A estimativa é que a festa leve para a Avenida Rio Branco cerca de 1 milhão de pessoas. A camisa para edição deste ano foi desenhada por Ziraldo.

Após a realização do centésimo desfile, a diretoria do Bola Preta pedirá aos frequentadores que encaminhem para a sede do bloco, na Rua da Relação, na Lapa, fotos, registros e relatos dos carnavais passados que ajudem a contar a história ao longo dos anos. O material vai fazer parte do centro de memória do bloco.

O bloco desfila entre a Rua Primeiro de Março e a Av. Presidente Antônio Carlos. Ao todo, são cinco carros de som no desfile.

Na saída, depois de um parabéns simbólico, o presidente da Bola, Pedro Ernesto, agradeceu a presença dos foliões e disse que "sem essa alegria e sem a presença de todos" o bloco não estaria vivo. Ele também agradeceu à presença da madrinha do bloco, a cantora Maria Rita, e da porta-estandarte, a atriz Leandra Leal.

A porta-bandeira Selminha Sorriso também estava presente e foi saudada pelos foliões e pela agremiação.

Neste sábado, também se apresentam outros blocos tradicionais da cidade como o Céu da Terra, o Carioca da Gema, a Banda da Sá Ferreira e a Banda de Ipanema, entre outros. Nascido em 1964, a Banda de Ipanema desfilou pela primeira vez em um sábado de carnaval em 1965. O bloco desfila no bairro que dá o seu nome, na Zona Sul da cidade.

Com Agência Brasil