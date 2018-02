Confira programação dos blocos de rua do Rio de Janeiro neste sábado de Carnaval

O Sábado de Carnaval da capital fluminense conta uma programação de dezenas de blocos de rua, em diferentes regiões da cidade. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que o Rio terá céu parcialmente nublado de manhã, de tarde, e de noite. A temperatura pode variar entre a máxima de 38º e a mínima de 21º.

Confira a lista dos blocos agendados, de acordo com lista previamente divulgada pela Riotur:

Aconteceu, em Santa Teresa, Centro - Concentração às 16h; desfile às 18h; encerramento às 22h. Local: Rua Aurea, Largo das Neves, Rua Progresso, Rua Oriente e retorno à Rua Aurea.

Afro Dan Ara, Vila isabel, Tijuca e Adjacências - Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 20h. Local: Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté até a Praça Barão de Drummond, voltando pelo Boulevard 28 de Setembro até a Visconde de Abaeté.

Céu na Terra, em Santa Teresa, é um dos blocos agendados

Amigos da Esquina, Engenho de Dentro, Zona Norte - Concentração às 18h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Rua Pernambuco 886, Rua Barbacena e retorno à Rua Pernambuco.

Amigos da Esquina de Madureira - Fla Esquina, Madureira, Zona Norte - Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Praça de Magno.

Amigos da Joaquim Méier, Méier, Zona Norte - Concentração às 18h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Rua Joaquim Méier, Rua Guaju, Rua Oliveira, Rua Dias da Cruz até a José Veríssimo, retornando pela Rua Dias da Cruz, Rua Oliveira, Rua Guaju e Rua Joaquim Méier.

Amigos do Catete, Catete, Zona Sul - Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Dois de Dezembro, esquina com Rua do Catete, Rua do Catete, Rua Pedro Américo, Rua Bento Lisboa, Rua Dois de Dezembro, voltando ao local de concentração.

Amigos do Wilson Alicate, Praça da Bandeira, Tijuca e Adjacências - Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 22h. Local: Rua São Valetim, esquina com Rua Joaquim Palhares.

Associação Cultural e Bloco Cidade Nova, Cidade Nova, Centro - Concentração às 11h, encerramento às 18h. Local: Rua Julio do Carmo, 251.

Banda da Penha, Penha, Zona Norte - Concentração às 16h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Largo da Rua Couto.

Banda de Bangu, Bangu, Zona Oeste - Concentração às 14h, desfile às 19h, encerramento às 20h. Local: Descida pela Av. Conego Vasconcelos, entra na Rua Oliveira Ribeiro, desce a Rua Silva Cardoso, entra na Rua Santa Cecília, Sobe a Conego Vasconcelos e encerra no número 1029 da mesma avenida.

Banda de Ipanema, Ipanema, Zona Sul - Concentração às 15h, desfile às 17h30; encerramento às 21h. Local: Rua Jangadeiros, na esquina com Gomes Carneiro, Rua Gomes Carneiro, Avenida Vieira Souto, Rua Joana Angélica e Rua Visconde de Pirajá, até a Praça General Osório.

Banda do Largo da 2ª Feira, Tijuca - Concentração às 15h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Rua Conde de Bonfim, 25.

Banda do Mackenzie, Méier, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Dias da Cruz, 561, até a Rua Magalhães Couto, retornando ao local de concentração.

Banda Sá Ferreira, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Calçadão da Rua Sá Ferreira com Av. Atlântica; Rua Sá Ferreira, Bulhões de Carvalho, Francisco Otaviano, Av. Atlântica com Sá Ferreira.

Blocão da Barra, Barra da Tijuca - Concentração às 10h, desfile às 11h, encerramento às 13h. Praça do Ó Parado.

Bloco Afro Zimbauê da Ilha, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 16h e encerramento às 18h. Local: Praça da Freguesia; Segue pela Praia da Guanabara e Pça Nossa Senhora da Ajuda.

Bloco Boemios do Catruz, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste - desfile às 21h e encerramento às 22h. Local: Praça Dr. Raul Capello Barrozo.

Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba, Vila isabel, Tijuca - Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 19h. Local: Av. 28 de Setembro, 382, Segue pela 28 de Setembro, até a esquina da Rua Visconde de Abaeté.

Bloco Carnavalesco Pombo Correio, Vila isabel, Tijuca e Adjacências - Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 20h. Local: Rua Visconde de Abaete, 129, R. Teodoro da Silva, R. Gonzaga Bastos, Av. Boulevard 28 de setembro, R. Rocha Fragoso.

Bloco Confetes e Serpentinas, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste. Concentração às 19, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praça Dr. Raul Capello Barrozo.

Bloco do Barbas, Botafogo, Zona Sul - Concentração às 14h, desfile às 15h30, encerramento às 19h30. Local: Rua Assis Bueno, esquina com Arnaldo Quintela, Rua Arnaldo Quintela, Rua da Passagem e Rua General Góes Monteiro.

Bloco do Camelo, Ilha de Paquetá, Centro Desfile às 16h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Praia José Bonifacio e Furkim Werneck.

Bloco do Show do Antonio Carlos, Glória, Zona Sul- Concentração às 9h, desfile às 12h30, encerramento às 15h. Local: Rua do Russel, nº 434, Largo da Glória, Av. Augusto Severo (junto as edificções), Rua Mestre Valentim e Av. Luis de Vasconcelos (junto ao Passeio).

Bloco do Tamanco, Padre Miguel, Zona Oeste - Concentração às 11h, desfile às 13h, encerramento às 17h. Local: Rua D, 19, Figueiredo Camargo até o campo do Bangu e volta.

Bloco dos Serragens, Ilha de Paquetá, Centro - Concentração às 15h e encerramento às 20h. Local: Rua Adelaide Alambari, 85, Rua Alambari Luz, Praia da Moreninha, Rua Principe Regente, Praça Bom Jesus.

Bloco Guri da Barra, Barra da Tijuca, Barra - Concentração às 17h e encerramento às 19h. Local: Praça do Pomar.

Cachorrão de Bangu, Bangu, Zona Oeste - Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua 12 de Fevereiro, Rua Santa Cecília, Rangel Pestana.

Caldeirão do Coqueiro, Santíssimo, Zona Oeste - Concentração às 16h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Praça do Coqueiro.

Cantinho do Urubu, Madureira, Zona Norte - Concentração às 20h e encerramento às 22h. Local: Estrada do Portela, em frente ao nº 350.

Carioca da Gema, Lapa, Centro - Concentração às 15h, desfile às 16h, encerramento às 21h. Local: Rua dos Arcos, 24 - em frente à Fundição Progresso.

Carrossel de Emoções, Barra da Tijuca, Barra - Concentração às 8h, desfile às 9h, encerramento às 13h. Local: Arena Blocos Parado.

Céu na Terra, Santa Teresa, Centro - Concentração às 7h, desfile às 8h, encerramento às 11h. Local: Largo dos Guimarães, Rua Alm. Alexandrino, Largo do Curvelo.

Chora 10, Tijuca - Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua São Miguel, 430, Rua Santa Carolina, Avenida Maracanã, Rua São Rafael e Rua São Miguel.

Ciganas Feiticeiras de Olaria, Olaria, Zona Norte - Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Rua Paranhos, esquina com João Rego. Rua João Rego, Rua Delfim Carlos, Rua Paranhos até origem.

Confraria do Peru Sadio, Leme, Zona Sul - Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Avenida Atlântica, 514 (em frente ao Sindicato do Chopp), seguindo até a esquina da Princesa Isabel e retornando pela Av. Atlantica até o Posto 01.

Coração das Crianças, Rocinha, Zona Sul - Concentração às 18h, desfile às 20h, encerramento às 22h. Local: Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea até Cidade Nova.

Cordão Alegria da Tijuca, Tijuca - Concentração às 18h e desfile às 22h. Local: Rua Afonso Pena, entre Haddock Lobo e Doutor Satamini, Rua Haddock Lobo, Rua Campos Sales, Doutor Satamini, Largo da Segunda-feira, Rua Haddock Lobo e Rua Afonso Pena.

Cordão da Bola Preta, Centro - Concentração às 7h, desfile às 9h, encerramento às 14h. Local: Av. Presidente Antonio Carlos, em frente ao Menezes Cortes; Segue pela Av. Pres. Antonio Carlos até o Ministério da Fazenda.

Cordão do Prata Preta, Gamboa, Centro - Concentração às 12h, desfile às 13h. Local: Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia), Sacadura Cabral e Largo São Francisco da Prainha.

Deita Mas Não Dorme, Taquara, Barra - Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento ás 20h. Local: Rua Caituba.

Diversão Brasileira, Tijuca - Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 20h. Praça Xavier de Brito.

D'Jorge, Senador Camará, Zona Oeste - Concentração às 18h e encerramento às 21h. Local: Rua Marco Sete.

Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, Botafogo, Zona Sul - Concentração às 8h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Rua Álvaro Ramos, 11, R. General Goes Monteiro, Av. Lauro Sodré, Túnel Novo (lado esquerdo), Av. Princesa isabel e Av. Atlântica.

Empolga às 9, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 9h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Avenida Atlântica, esquina com a Av. Rainha Elizabeth, até a Rua Constate Ramos.

Escangalha!, Jardim Botânico, Zona Sul - Concentração às 8h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Pacheco Leão, até a Praça Santos Dumont.

Estica do Flamengo, Flamengo, Zona Sul - Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 21h. Local: Praça Sandro Moreira.

Fiquei Firme, Saúde, Centro - Concentração às 17h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Praça Américo Brum, Ladeira do Barroso, Ladeira do Livramento, Rua Sacadura Cabral e Largo São Francisco da Prainha.

Fogo na Cueca, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 14h e encerramento às 20h. Local: Rua Anita Garibaldi, Rua Maestro Francisco Braga, passa em frente ao Bar Pontinho, Rua Décio Vilares, Pça Vereador Rocha Leão, Rua Henrique Oswald, termina Rua Santa Clara, 431 Rua Anita Garibaldi.

Fome Zero, Madureira, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento ás 20h. Local: Rua Domingos Fernandes Rua Domingos Fernandes, Rua Leopoldina de Oliveira, Rua Nunes de Souza e Rua Domingos Fernandes.

Galo da Santa Clara, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 17h e encerramento às 22h. Local: Rua Henrique Oswald, 431.

Harmonia de Copacabana, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 16h e encerramento às 20h. Local: Avenida Atlântica, esquina da Siqueira Campos, até a Rua República do Perú e retornando à Concentração.

Maravilhas do Porto, Saúde, Centro - Concentração às 11h e encerramento às 16h. Local: Largo São Francisco da Prainha.

Me Leva que Eu Vou, Bangu, Zona Oeste - Concentração às 19h, desfile às 20h, encerramento às 21h. Local: Rua Santa Cecília c/ Silva Cardoso, Segue Rua Santa Cecília e finaliza na Rua Santa Cecília com Rua Bangu.

MultiBloco, Lapa, Centro - Concentração às 8h, desfile às 9h, encerramento às 13h. Local: Rua do Senado, Gomes Freire, Rua do Resende.

Na Hora Que Se Vê, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 17h e encerramento às 21h. Local: Praia da Rosa, em frente ao Governador Iate Clube, Avenida do Magistério, Rua Aristarco Ramos, Estrada do Dendê e Praia da Rosa, voltando ao local de concentração.

Na Pressão Eu Vou, Campo Grande, Zona Oeste - Concentração às 12h, desfile às 14h, encerramento às 18h. Local: Avenida Cesário de Melo, esquina com Coronel Agostinho, Rua Coronel Agostinho, Rua Viúva Dantas, seguindo até a esquina da José Ferreira.

New Kids On The Bloco, São Conrado, Zona Sul - Concentração às 8h e encerramento às 14h. Local: São Conrado, Em frente ao Golfe Clube.

Nós 4 Na Pista, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 15h e encerramento às 19h. Local: Praia da Engenhoca (Final).

O Remédio é o Samba, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Avenida Atlântica com Xavier Silveira. Concentra na esquina da Av. Atlântica com a Xavier da Silveira e segue em direção ao Posto 6, retornando ao local da Concentração.

Olha Pá Mim, Tijuca - Concentração ás 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Praça Afonso Pena.

Oswaldo Cruz Maravilha, Oswaldo Cruz, Zona Norte - Concentração às 15h, desfile às 17h e encerramento às 20h. Local: Estrada do Portela – Império Serrano, até a praça Paulo da Portela.

Pinta Mas Não Borra, Botafogo, Zona Sul - Concentração às 16h30, desfile às 17h30, encerramento às 20h30. Local: Rua Voluntários da Pátria, nº 34, Rua São Clemente, nº 1, Rua Nelson Mandela e Rua Voluntários da Pátria até o nº 34.

Rebarbas, Botafogo, Zona Sul - Concentração às 15h e encerramento às 21h. Local: Praça Mauro Duarte.

Rir Pra Não Chorar, Recreio dos Bandeirantes, Barra - Concentração ás 10h e encerramento às 12h. Local: Av. Lúcio Costa do Posto 10 ao 9.

Semente do Amanhã, São Cristóvão, Centro - Concentração às 15h, desfile às 16h, encerramento às 19h. Local: Rua São Luiz Gonzaga, 966, Largo da Cancela e Dispersão na Av. Rotary Internacional na Entrada da Quinta da Boa Vista.

Seu Kuka é Eu do Grajaú, Grajaú, Tijuca e Adjacências - Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Largo Maria Martha Ward Rua Teodoro da Silva, Rua José Vicente, Rua Meira Vasconcelos, Rua Faria de Brito, Rua Barão de Mesquita e Largo Irma Maria Marta Ward.

Sou Cheio de Amor, Recreio dos Bandeirantes, Barra - Concentração às 15h, desfile às 16h, encerramento às 21h. Local: Avenida Lucio Costa 3300 até a Praça do Ó.

Terreirada Cearense, São Cristóvão, Centro - Concentração às 13h, desfile às 14h, encerramento às 19h. Local: Quinta da Boa Vista.

Tigres do Coqueiro, Pedra de Guaratiba, Zona Oeste - Concentração às 17h, desfile às 19h, encerramento às 21h. Local: Rua Barros de Alarcão, Nº283 até o Nº427.

Turma do Gato Futebol e Samba, Pilares, Zona Norte - Concentração às 12h, desfile às 17h, encerramento às 18h. Local: Rua Djalma Dutra, nº 110, Av. Dom Hélder Câmara e Av. João Ribeiro.

Unidos da Travessa Miracema, Méier, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 19h, encerramento às 20h. Local: Travessa Miracema, Rua Dias da Cruz até a Magalhães Couto, retornando pela Dias da Cruz até a Travessa Miracema.

Vamos que Vamos, Campo Grande, Zona Oeste - Concentração às 16h, desfile às 18h, concentração às 20h. Local: Rua Santo Amando, Rua Damião de Goes, Rua São Potito, Rua Henri Dunant e retorno a origem.

Vem Comigo, Vila Cosmos, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 17h30, encerramento às 19h. Local: Rua Itacambira c/Av. Meriti, Rua Alecrim, Rua Itacambira com Rua Imbiaça.

Verde e Branco do Zumbi, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 10h, desfile às 11h, encerramento às 16h. Local: Rua Peixoto de Carvalho, Praia do Zumbi, Rua Pojuca, Estrada do Rio Jequiá, Rua Gaspar de Souza e Rua Peixoto de Carvalho.

Virilha de Minhoca, Bangu, Zona Oeste - Concentração às 18h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua Fonseca, 1078. Rua Oliveira Ribeiro, Av. Cônego de Vasconcelos, Rua Santa Cecilia, Rua Fonseca.