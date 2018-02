Carnaval no DF terá mais de 200 atividades até 27 de fevereiro

A animação começa cedo em várias partes do Distito Federal neste sábado (10) de carnaval. Há programação para todas as idades.

De acordo com informações do Governo do Distrito Federal, estão previstas cerca de 200 atividades no DF até 27 de fevereiro.

Veja a programação:

9h: Bloco Ewè - Soul, Groove e Batucada - SCLN 216 Bloco D

9h: Carnapati - Parque da Cidade, Estacionamento 4

9h: Esquenta Mas Não Queima - Rua 17 sul, Estacionamento

10h: Bloco Café com Samba - Torre de TV

11h: Galinho Infantil - SAS quadra 04, Fundo Matriz da Caixa

12h: Arrota mas não Gorfa - Praça da Igrejinha, Vila Planalto

13h: Patubatê - Setor Carnavalesco Sul - SCS Praça Central; Praça do Metrô; Praça dos Artistas

13h: Bloco Me Beija - CLN 312, Bloco A

14h: Bloco do Bafafá - Estádio Nacional Mané Garrincha

14h: Vem Kem Ker - Avenida Comercial, Estrutural

14h: Essa Boquinha Eu Já Beijei - Torre de TV

14h: Herdeiros do Samba - Setor Comercial Sul Quadra 8

O tradicional bloco Galinho de Brasília anima os foliões neste sábado

14h: Tuthankasmona - Tombando a Pyramide - Torre de TV

14h: Bloco do Bafafá - Estadio Ginásio Nilson Nelson

14h: Galinho de Brasília - SAS Quadra 04, Fundos da Matriz da Caixa

14h: KD Você - QN 10/14/7, Quadrado Cultural

15h: Salve Jorge - Lordes do Areal - Rua 31 sul, transversal a Avenida Araucárias e Boulevard Sul

15h: Samba da Guariba 22ª Edição - Guariroba

15h30: Eu também vou reclamar! - Via Boulevard Norte

16h: Vilões da Vila - Praça da Igreja do Rosário, Vila Planalto

16h: Carnaval Mamãe Taguá 2018 - Taguaparque

16h: Bloco das Perseguidas - Praça dos Prazeres

16h: Circuito Pipoka Azul - Praça da Moda, QE 40, Guará

16h: Concentra Mas Não Sai - 404/405 Norte

16h: Bloco Santo Pecado - Orla da Ponte JK

16h: Carnaval do Asé Dudu 2018 - Taguaparque

16h: Paranoá Folia, Praça Central do Paranoá, Avenida Comercial

16h: 2º Carnaval Infantil e da Melhor Idade - SRIA II, QE 25, AE do CAVE

17h: Bloco CarnaReggae - Conjunto Cultural da República

17h: Bloco Libre - Conjunto Cultural do Museu Nacional

17h: Carnabagagem, SCE Quadra 40 Comércio Local, Gama

18h: Filhos de São Jorge, Estacionamento do Funções Múltiplas

20h: Ki Bloco é Esse - Estacionamento 09 Parque da Cidade, Ilê Praia Park

20h: BrazFolia - Rua do Lago Veredinha, Brazlândia

20h: Carna Recanto - QD 104/105 AE, Recanto das Emas