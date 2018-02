Carnaval de Olinda inclui atrações para adultos e pequenos foliões

O sábado (10) será de muita folia no carnaval de Olinda. A programação do dia inclui atrações para adultos e pequenos foliões. O polo infantil tem festa confirmada das 9h às 16h, no Sítio Seu Reis, no bairro do Carmo. Enquanto isso, a programação geral vai das 15h30 às 23h, em oito palcos espalhados pela cidade.

Para o folião que perder objetos pessoais durante a festa, a prefeitura de Olinda disponibiliza o serviço de perdidos e achados. Uma delegacia interativa foi montada na Secretaria de Segurança Urbana, na Avenida Santos Dumont, Varadouro. No local, é possível registrar boletim de ocorrência até a quarta-feira (14), 24h por dia. Após o carnaval, o atendimento será das 8h às 17h.

Confira a programação deste sábado (10):

Polo Tito Lívio (Praça do Carmo, na Avenida Liberdade - Próximo ao coreto)

17h - Lourenço Gato

18h - Don Tronxo

19h - Santa Dose

20h - Luciano Magno

21h - André Rio

Polo Erasto Vasconcelos (Rua do Sol - Praça do Fortim do Queijo, em frente à Secretaria de Saúde)

17h30 - Eddie

19h - Semente Yeshua

20h - Almério

21h - Academia da Berlinda

22h30 - Ave Sangria

17h30 - Flor da Lira

Polo Alexandre Nogueira (Avenida Getúlio Vargas, 150 – Bairro Novo - Próximo à Sorveteria Bacana)

18h30 - Getúlio Cavalcanti

19h30 - Junior Chumbago

20h30 - Fabiana Pimentinha

22h - Zuza Miranda e Thais

Polo Cariri (Praça Conselheiro Miguel Canuto, 104, bairro do Guadalupe - Em frente à Igreja do Guadalupe)

16h - Coco de Umbigada

17h - Coco de Nininha

18h - Batakosso

19h - Os Karas

20h - Coco Suprema Corte

21h - Batuketo

Polo Marcos Axé (Avenida Professor Andrade, 746-795, Salgadinho - Próximo ao Centro de Convenções de Pernambuco)

15h30 - Patati Patatá Cover

16h30 - Vai D’3

17h30 - Frevo Folia

18h30 - Nerinho do Forró com Frevo Sanfonado

19h30 - Silvana Salazar

21h - Romero Ferro

Polo Mestre Afonso (Avenida Sigismundo Gonçalves, 77, Varadouro)

17h - Família Salustiano

18h - Aparte Percussiva

19h - Maracatu Nação Camaleão

20h - Nação OGAN

21h30 - Maracatu Nação Maracambuco

Polo Preto Velho (Rua Bispo Coutinho - em frente à Igreja da Sé)

16h - Riá Oliveira

17h - Nega do Babado

18h - D'Breck

19h - Regra D'3

20h - Andréia Luiza

Polo Selma do Coco (Avenida do Farol - Próximo ao Cartório de Registro Civil de Olinda)

17h - Aurinha do Coco

18h - Coco das Afilhadas

19h - Coco do Amaro Branco

20h - Coco Batuque das Morenas

21h - Pacheco Cantador

22h - Mestre Galo Preto

23h - Ana Lucia do Coco

Polo Infantil (Sítio Seu Reis, na Rua Dom Pedro Roeser, bairro do Carmo)

9h às 9h30 - Grupo Alegria de Viver (Alegria Para Sempre)

9h40 às 10h10- Cia. Brasil Por Dança (Um Pouquinho de Brasil)

10h20 às 11h - Alguém Me Carregue, Sozinho Não Posso Andar (A folia de Ibisinho)

11h10 às 11h30 - Alafin Mimi

11h40 às 12h10 - Boneco Tio Xandão

13h às12h10 - Gabrielzão Boneco

13h50 às 14h30 - Trupe Mulungu (Brincadeira de Bonecos)

14h40 às 15h20 - Palhaço Chupetinha (Patati-Patatá)

15h30 às 16h - Leão do Norte