Bloco da Favorita atrai multidão na Zona Sul do Rio de Janeiro

O Bloco da Favorita agitou a Zona Sul do Rio de Janeiro na manhã deste sábado (10) de carnaval, ao som do funk. Marcado para as 8h, o bloco saiu da Avenida Atlântica, na altura da rua Júlio de Castillo, perto do posto 6, em Copacabana. Imagens mostram a região lotada de foliões que foram acompanhar a festa.

A cidade contou com outros blocos tradicionais neste sábado, que atraíram milhares de pessoas. O Céu na Terra fez seu desfile em Santa Teresa também de manhã, e o Bola Preta comemorou seus 100 anos com milhares de foliões no Centro do Rio.