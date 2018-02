"Ai, que vergonha!" mostra a história do carnaval na Rocinha

O bloco "Ai, que vergonha!", que desde 2007 desfila na orla de São Conrado, na Zona Sul do Rio, com moradores e vizinhos da Rocinha, tem como tradição retratar fatos importantes da comunidade.

Neste ano, o bloco desfilará no domingo (11), às 15h, o enredo "Baluarte, minha vida passa por você", retratando a história do carnaval da comunidade através de suas figuras mais tradicionais.

"Ai, que vergonha!" foi criado por componentes da antiga diretoria de bateria do Acadêmicos da Rocinha, e desfila com as cores vermelho, verde e azul, numa homenagem aos extintos blocos Sangue Jovem, Unidos da Rocinha e Império da Gávea, que se fundiram para a criação da Acadêmicos da Rocinha.

Seu presidente e fundador é Amaury Cardoso. O intérprete é Carlinhos Moreno e o mestre de bateria, Fábio Martins.