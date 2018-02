Bloco e desfile de escolas do Grupo Especial abrem carnaval de São Paulo

O carnaval na capital paulista começa oficialmente hoje (9) com o primeiro dia dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Sete agremiações desfilam no Sambódromo do Anhembi a partir das 23h15. Entre as atrações da noite estão a campeã do ano passado, e duas escolas de torcidas organizadas: a Independente, do São Paulo, e a Mancha Verde, do Palmeiras. Outras sete escolas desfilarão no sábado (10).

Mais cedo, no bairro da Bela Vista, o popular Bexiga, região central da cidade, o bloco carnavalesco Dixcontração abre os desfiles de rua da capital. O bloco vai percorrer as ruas do tradicional bairro boêmio cantando marchinhas e ritmos regionais.

Desfile de blocos de rua:

12h: Bloco Carnavalesco Dixcontração - Rua dos Ingleses, 600 (Bela Vista)

Desfile das escolas de samba do Grupo Especial (Sambódromo do Anhembi):

23h15: Independente

0h20: Unidos do Peruche

1h25: Acadêmicos do Tucuruvi

2h30: Mancha Verde

3h35: Acadêmicos do Tatuapé

4h40: Rosas de Ouro

5h45: Tom Maior