Cordão do Boitatá e outros blocos de rua garantem alegria nas ruas do Rio

Os cariocas e turistas acordaram cedo neste domingo (4) para aproveitar as dezenas de blocos programados para ocupar as ruas do Rio de Janeiro. Ainda no pré-Carnaval, cada canto da capital fluminense já tem foliões purpurinados e fantasiados. Marcado para as 8h, o já tradicional bloco Cordão do Boitatá ainda fazia sua música nas ruas do Centro no início da tarde.

"Eu acompanho o Boitatá há anos e acho importante essa história de preocupação em promover um carnaval mais participativo, que pensa a relação com a cidade", disse jornalista Leonardo Cazes à Agência Brasil.

Os estandartes oficiais do bloco lembravam sambistas importantes como Cartola, Chico Buarque, Pixinguinha e dona Ivone Lara. "A música de carnaval do Brasil é maravilhosa e é recheada desses grandes mestres. Quando vamos para a rua, carregamos toda essa história", contou o músico Kiko Horta, um dos fundadores do Cordão do Boitatá, à agência.

O bloco surgiu há 22 anos e o primeiro desfile teve como ponto de concentração os arcos da Lapa. Em 2000, os organizadores decidiram adotar como palco principal a Praça XV, para levantar a discussão sobre o processo de ocupação e revitalização do Centro do Rio.

O Cordão do Boitatá se apresenta no domingo de Carnaval (11). Kiko Horta conta que este será o tradicional baile multicultural na Praça XV. "É um bloco acústico formado por mais de 100 músicos, alguns de escolas de samba, de várias partes da cidade, profissionais e amadores."

Outros destaques deste domingo pré-Carnaval foram o bloco já também tradicional Gigantes da Lira, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio, que animou foliões bebês, crianças e adultos com sua estética e astral lírico e circense.

No Flamengo, o bloco Chora Me Liga atraiu uma multidão. A dupla João Lucas & Matheus comandou o trio elétrico interpretando os sucessos do sertanejo. O Bloco da Preta, no Centro do Rio, e o bloco Suvaco de Cristo, na Zona Sul, também atraíram uma multidão;

Foto aérea do Bloco Chora Me Liga

Neste sábado (3), os destaques foram o bloco Céu na Terra, em Santa Teresa, que atraiu 10 mil pessoas; o Bloco Brasil, com 15 mil pessoas; o Pérola da Guanabara, em Paquetá, com 10 mil pessoas; o Simpatia é quase amor, que reuniu 35 mil pessoas; e o Bloco Cocoloko, com 15 mil foliões reunidos.

* Com informações da Agência Brasil