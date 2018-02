Confira programação dos blocos de rua no Rio deste domingo

Após um sábado pré-Carnaval com diversos blocos de rua, o domingo no Rio de Janeiro também conta com programação extensa. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado neste domingo (4).

Confira a lista de blocos programados para este domingo, de acordo com agenda previamente divulgada pela Riotur:

Acorda e vem Brincar, Vila Valqueire, Barra - Concentração às 10h, desfila às 13h, encerramento às 16h. Local: Rua das Dálias, Rua das Verbenas, Rua das Camélias e retorno a Rua das Dálias.

Bailinho do Capitão Trombeta, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 8h, desfile às 9h, encerramento às 12h. Local: Praça Iaiá Garcia.

Banda da Amizade, Lapa, Centro - Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Rua Tadeu Kosciusko, Carlos Sampaio, Washington Luiz, Conselheiro Josino, Henrique Valadares, Cruz Vermelha, Carlos Sampaio e retorno a Rua Tadeu Kosciusko.

Banda da Barra, Barra da Tijuca, Barra - Concentração às 12h, desfile às 15h, encerramento às 18h. Local: Em frente ao condomíno Beton (Bondinho da Barra) até a Praça do Ó.

Banda da Praça, Afonso Pena, Tijuca - Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Praça Afonso Pena, Rua Professor Satamini, Rua São Francisco Xavier, Largo da 2ª Feira, Rua Haddock Lobo, Rua Campos Sales e retorno Praca Afonso Pena.

Banda da Praia da Bica, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 14h e encerramento às 20h. Local: Quiosque Piratas Praia da Bica.

Banda do Arroxo, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 14h desfile às 15h, encerramento às 20h. Local: Rua Belford Roxo com Ministro Viveiro de CastroRua Felipe de Oliveira, Av. Pricesa Isabel, Ministro Viveiro de Castro e retorno a Rua Belford Roxo.

Bigode Esticado, Méier, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Rua Adriano 300, Rua Magalhães Couto, Rua Intendente Cunha Menezes e retorno para a Rua Adriano.

Blocão de Copacabana, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 9h e encerramento às 11h30. Local: Posto 6 de Copacabana (Sofitel) ao posto 5.

Bloco da Chaleira do Vidigal, Leblon, Zona Sul - Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 18h. Local: Av. Delfim Moreira com Jardim de Alah Aaté o final da Avenida (Posto 12).

Bloco da Preta, Centro - Concentração às 8h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Av. Presidente Antonio Carlos, em Frente ao Menezes Cortes, segue até o Ministério da Fazenda.

Bloco das Cacheadas, Tijuca - Concentração às 10h, desfile às 11h, encerramento às 15h. Local: Rua Barão de Mesquita, 320, Rua General Roca, Rua Desembargador Izidro, e Praça Saens Peña.

Bloco Favela, Méier, Zona Norte - Concentração às 15h e encerramento às 20h. Local: Praça Agripino Grieco.

Bloco Tapa na Peteca, Bonsucesso, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 17h e encerramento às 20h. Local: Rua João Araújo S/N em frente a Associação dos moradores, segue em direção à rua principal, vira a direita na rua Teixeira Ribeiro, segue até o número 650, retorno a R. João Araújo.

Boka de Espuma, Botafogo, Zona Sul - Concentração ás 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Marquês de Olinda, esquina com Rua Bambina, Rua Muniz Barreto, Rua São Clemente, Rua Bambina e retorno a Rua Marquês de Olinda.

Chora Me Liga, Aterro do Flamengo, Zona Sul - Concentração às 8h, desfile às 10h e encerramento às 13h. Local: Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões - Coreto Modernista; segue pelo Aterro do Flamengo, com dispersão na Av. Infante Dom Henrique, 85, Aterro do Flamengo.

Empolga às 9, Ipanema, Zona Sul - Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Em frente a Rua Joana Angélica.

Escravos da Mauá, Saúde, Centro - Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento ás 22h. Local: Barão de Tefé (entre Venezuela e Boulevard Olímpico), Venezuela, Sacadura Cabral e Barão de Tefé.

Eu Choro Curto Mas Rio Comprido, Rio Comprido, Centro - Concentração às 15h, desfile às 17h e encerramento às 21h. Local: Rua Aristides Lobo, 250, seguindo pela mesma até a Rua Maia de Lacerda, fazendo meia volta e retornando ao ponto de origem.

Fala Bobagem, Vila da Penha, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Praça Paulo Setúbal.

Filhos de Ismael, Estácio, Centro - Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Praça Compositor Ismael Silva; segue pela Rua Frei Caneca, Rua Visc. De Pirassununga, Rua Salvador de Sá, Rua do Estácio, retorno na Rua São Carlos, Rua do Estácio até a origem.

Fogo e Paixão, Centro - Concentração às 8h, desfile às 10h, encerramento às 14h. Local: Largo de São Francisco.

Foliões da ABRACES, Copacabana, Zona Sul - Concentração às 9h, desfile às 11h, encerramento às 14h. Local: Constante Ramos com Domingos Ferreira até orla, segue pela Av. Atlântica até o posto 2.

Foliões da Prainha, Saúde. Centro - Concentração às 10h e encerramento às 16h. Local: Largo São Francisco da Prainha.

Fuzuê da Ilha, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 14h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Praça do Grego até a Rua Engenheiro Rozauro Zambrano, voltando ao local de concentração.

Garganta Seca de Irajá, Irajá, Zona Norte - Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Rua Manoel de Araújo, Rua Hanibal Porto até a Estrada da Água Grande.

Gigantes da Lira (infantil), Laranjeiras, Zona Sul - Concentração às 8h, desfile às 9h, encerramento às 14h. Local: Praça Jardim Laranjeiras - Rua General Glicério, Rua General Cristóvão Barcelos, retornando à Praça Jardim Laranjeiras.

GRBC Deixa Que Eu Te Atravesso, Brás de Pina, Zona Norte- Concentração às 14h, desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Rua Rio Preto, Rua Brasiléia, Rua Alm. Ingran Margini, Rua Dezoito de Setembro, Rua Valdemar Magrini, até Rua Rio Preto.

Incha Rola, Anil, Barra - Concentração às 14h, desfile às 16h, encerramento às 20h. Local: Rua Araticum, 703, Estrada de Jacarepaguá e Praça Jornalista Geysa Boscoli.

Larga a Onça, Alfredo!, Laranjeiras, Zona Sul - Concentração às 15h, desfile às 18h. encerramento às 20h. Local: Rua Ipiranga, em frente ao nº 49, Rua Esteves Junior e Praça São Salvador.

Malandragem do Porto, Santo Cristo, Centro 0 - Concentração às 16h e encerramento às 22h. Local: Rua Nabuco de Freitas com Marques de Sapucaí.

Morde e Pica Toda Hora, Jacarepaguá, Barra- Concentração às 15h e encerramento às 21h. Local: Rua Jorge Faraj.

Onda Carioca, Recreio dos Bandeirantes, Barra- Concentração às 10h, desfile às 11h, encerramento às 16h. Local: Praça Dr. Eurico Alencastro Massot.

Pipoca e Guanará, Tijuca - Concentração às 16h, desfile às 17h e encerramento às 20h. Local: Praça Xavier de Brito.

Pipoca no Mel, Gamboa, Centro - Concentração às 14h, Desfile às 17h, encerramento às 20h. Local: Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia) Rua Sacadura Cabral, Rua do Livramento, Rua Rivadavia Correa, Rua Pedro Ernesto e retorna para Praça da Harmonia.

Quem Num Guenta Bebe Água, Laranjeiras, Zona Sul - Concentração às 12h, desfile às 14h, encerramento às 18h. Local: Rua Gago Coutinho, 37.

Quem Vai Vai, Quem Não Vai Não Cagueta!, Ilha do Governador, Zona Norte - Desfile às 18h e encerramento às 21h. Local: Praça Jerusalém, Praia da Bica até Quiosque do Mexicano.

Suvaco do Cristo, Jardim Botânico, Zona Sul - Concentração às 8h, desfile às 10h e encerramento às 13h. Local: Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Faro até a Praça Santos Dumont.

Tá Pirando, Pirado, Pirou!, Urca, Zona Sul - Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Av. Pasteur, em frente ao Instituto Benjamim Constant, nº 404, até a Praca General Tibúrcio.

Tamo Junto in Folia, Padre Miguel, Zona Oeste - Concentração às 16h, desfile às 18h, encerramento às 22h. Local: Rua Marechal Marciano, esquina com Santana de Ipanema (Praça das Juras).

Timoneiros da Viola, Oswaldo Cruz, Zona Norte - Concentração às 13h, desfile às 14h, encerramento às 19h. Local: Praça Paulo da Portela.

Tira a Roupa Neném, Quintino Bocaiúva, Zona Norte - Concentração às 16h, desfile às 19h, encerramento às 22h. Local: Rua Cupertino, Avenida Dom Helder Camara, a partir da Rua da Pedreira a Rua Amália.

Toco Crú Pegando Fogo, Recreio dos Bandeirantes, Barra - Concentração às 12h, desfile às 14h, encerramento às 18h. Local: Posto 10 do Recreio ao Posto 9.

Unidos da Ribeira, Ilha do Governador, Zona Norte - Concentração às 13h, desfile às 15h, encerramento às 19h. Local: Praça Iaiá Garcia, Rua Fernandes da Fonseca, Rua Paramopama e Praça Iaiá Garcia.

Vai Tomar no Grajaú, Grajaú, Tijuca - Concentração às 15h, desfile às 17h, encerramento às 21h. Local: Av. Engenheiro Richard 105, Praça Edmundo Rego, Av Engenheiro Richard.

Xodó da Piedade, Piedade, Zona Norte - Concentração às 16h, desfile às 17h, encerramento às 22h. Local: Rua Mario Carpenter, Esquina com Angelina.