Rio anuncia agenda de carnaval do Terreirão do Samba com 42 shows em 11 dias

O Terreirão do Samba, espaço para eventos no centro da cidade do Rio de Janeiro, terá uma intensa programação de carnaval. A Secretaria Municipal de Cultura anunciou nesta terça-feira (30) uma agenda com 42 shows em 11 dias. Entre as atrações, estão previstas apresentações de artistas consagrados como Diogo Nogueira, Thiaguinho, Belo e Grupo Fundo de Quintal.

Apontados como novos talentos do gênero, Mumzinho, Arlindinho e Ferrugem são outros cantores com presença confirmada. Também subirão ao palco grupos tradicionais da cidade e integrantes da velha guarda das escolas de samba, entre eles Tia Surica e Serginho Meriti. Com a preocupação de fazer do Terreirão uma extensão do Sambódromo, serão instalados no espaço dois telões que transmitirão ao vivo os desfiles. Haverá ainda diversos quiosques, onde os presentes poderão desfrutar de uma variedade gastronômica.

"O samba é um modo de viver. Nós precisamos visitar e revisitar as suas diversas vertentes para que ele continue pulsando. E aí eu estou falando de todas as matrizes, do partido alto, do samba de terreiro, do samba-enredo que tanto pulsa no carnaval, e também das nossas marchinhas. É passeando pela história e pelas vertentes do samba que nós estamos apresentando essa agenda", disse a secretária de Cultura Nilcemar Nogueira, que é neta do sambista Cartola.

A oportunidade de subir novamente ao palco do Terreirão foi celebrado por Marquinhos Diniz, integrante da Velha Guarda da Portela, que marcou presença no anúncio da programação. "Já tem uns 25 anos que eu canto aqui e é uma felicidade poder estar mais uma vez com o povo. Eu lembro quando isso aqui era chão de barro e hoje o cenário é outro. A expectativa é a melhor", disse. Marquinhos é filho do sambista Monarco.

Os shows acontecerão nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, com abertura sempre às 19h. Os ingressos custarão de R$ 20, com meia-entrada a R$10 para estudantes e idosos. O morador do Rio de Janeiro também fará jus ao benefício se apresentar um comprovante de residência. As vendas ocorrem na própria bilheteria ou na internet, por meio do Ingresso Certo.

Localizado próximo ao Sambódromo, na Marquês de Sapucaí, o Terreirão é um espaço para eventos que tradicionalmente sedia shows que reúnem apreciadores do samba. Foi criado em 1991, na Praça Onze, reduto de reunião de sambistas. Sua administração ficava a cargo da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) até o ano passado, quando o espaço foi formalmente integrado à Secretaria Municipal de Cultura.

A programação anunciada foi garantida com investimentos 100% privados. Em meados do ano passado, foi firmada uma parceria público-privada entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Agência A Vera, que venceu edital de licitação para montagem de estrutura e promoção de 23 eventos no Terreirão do Samba do início de novembro ao final de fevereiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO

• Sexta-feira 02/02

Roda de Samba: Luciano Bom Cabelo e Barraco de Pau

Velha Guarda da Vila Isabel

Sorriso Maroto

• Sábado 03/02

Bloco: Filhos de Gandhy

Velha Guarda: Mocidade Independente de Padre Miguel

Jeito Moleque

Pixote

• Domingo 04/02

Roda de Samba: Pedeteresa

Velha Guarda: Imperatriz Leopoldinense

Péricles

Programação Carnaval 2018

• Sexta-feira 09/02

Roda de Samba: Filhas do Samba com Tia Surica como convidada

Grupo Reis das Noites

Thiaguinho

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon com Tico do Gato como convidado

• Sábado 10/02

Roda de Samba: Grupo Arruda com Tiãozinho Mocidade como convidado

Grupo Clareou

ImaginaSamba

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Rixxa e Rico Medeiros como convidados

• Domingo 11/02

Roda de Samba: Filha do Samba e Dorina como convidada

Swing e Simpatia

Ferrugem

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Dominguinhos do Estácio e Rico Medeiros como convidados

• Segunda-feira 12/02

Roda de Samba: Grupo Arruda e Marquinhos Diniz como convidado

DJ

Rodriguinho

Diogo Nogueira

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Anderson Paz como convidado

• Terça-feira 13/02

Roda de Samba: Filhas do Samba com Marquinhos de Oswaldo Cruz como convidado

Arlindinho

Mumuzinho

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Quinho e Nego Martins como convidados

• Quarta-feira 14/02

Roda de Samba: Grupo Arruda com Serginho Meriti como convidado

Grupo Bom Gosto

Grupo Fundo de Quintal

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Anderson Paz e Clovis Pe como convidados

• Sexta-feira 16/02

Roda de Samba: Pegada Brasileira com Noca da Portela como convidado

Grupo Reis das Noites

Belo

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Nego como convidado

• Sábado 17/02

Roda de Samba: Pegada Brasileira com Marcelo Moreira como convidado

Grupo Revelação

Dilsinho

Bateria do Terreirão com Mestre Odilon e Quinzinho como convidado