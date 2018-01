Fim de semana de sol, samba e alegria no Rio antecipa o carnaval

O fim de semana de sol ajudou a montar o cenário perfeito para carioca e turistas aproveitarem o pré-carnaval, que já agita a cidade duas semanas antes do início oficial da folia.

Neste fim de semana, mais de 40 blocos saíram pelas ruas, da Zona Norte à Zona Sul, passando pelo Centro, dando um aperitivo do que vai ser a festa do Momo na cidade.

E além dos blocos, também houve ensaios de escola de samba na orla. A Beija-Flor sacudiu a Praia de Copacabana com o enredo “Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu”.

Neste domingo desfilaram os seguintes blocos:

Pela manhã:

Calma, Calma Sua Piranha - Botafogo; Volta, Alice - Laranjeiras; Me Esquece - Jardim Botânico; Alegria Sem Ressaca, Av. Atlântica; Se Cair Eu Como - Ilha do Governador; Foliões do Rio - Ilha do Governador.

De tarde desfilaram:

Tudo Nosso Tamo Junto - Copacabana; Banda Amigos da Barra; Bloco do Demorô, Cidade Nova: Bloco dos Gambás, Rio Comprido; Fala Meu Louro, Santo Cristo; Independente do Morro do Pinto, Santo Cristo; Banda da Saens Peña, Tijuca; Bigodinho Esticado, Méier; MultiBloco (Ensaio), Lapa; Chinelo de Dedo, Centro; Coração das Meninas, Saúde; Pra Se Apaixonar, Quintino Bocaiúva; Xodó da Piedade, Piedade.