Rio: blocos antecipam o carnaval neste sábado. Confira as opções

Oficialmente o carnaval ainda não começou, mas no Rio de Janeiro o fim de semana é de blocos na rua. Pelo menos 25 farão a alegria do folião, no "esquenta" para a festa que começa de fato no sábado, 10 de fevereiro.

Pela manhã, o Desliga da Justiça, que tem como tema super-heróis das histórias em quadrinhos, sacudiu a Praça Santos Dumont, na Gávea. Na Lagoa, o Spanta Neném também desfilou. São Conrado e Barra da Tijuca também tem opções neste sábado para quem já quer cair no samba.

Os desfiles irão até o final da tarde, da Zona Norte à Zona Sul, passando pelo Centro.

'Desliga da Justiça' lotou a Praça Santos Dumont

Confira a programação deste sábado:

Desliga da Justiça - Gávea - 8h - Praça Santos Dumont

Primeiro Amor - São Conrado - 8h - Em frente ao Golfe Clube

Bloco do Cocoloko - Barra da Tijuca - 10h - Avenida Lúcio Costa

Spanta Neném - Lagoa - 10h - Corte do Cantagalo

Liga de Blocos e Bandas da Zona Portuária - Saúde - 10h - Praça Coronel Assunção

Vira-Lata - São Conrado - 13h - Em frente ao Golfe Clube

GB Bloco- Laranjeiras - 13h - Praça Jardim Laranjeiras

Imprensa Que Eu Gamo - Laranjeiras - 13h - Rua Gago Coutinho

Panela Preta de Curicica - Curicica - 14h - Rua João Bruno Lobo, nº 38

É Pequeno mas não amolece - Recreio- 14h - Praça Professor Henrique Niremberg

Cadê Meu Beijo? - Ilha do Governador- 15h - Rua Luis Sá

Amigos da Esquina - 15h - Rua 2 de Fevereiro, 192 - Engenho de Dentro

Banda de Ipanema - 15h - Rua Jangadeiros - Ipanema

Bloco Carnavalesco Bunda Rachada - 16h - Rua Romero Zander - Ramos

Bloco do Limão - Jardim América- 16h- Praça Rivadávia C Maia

Cacique de Higienópolis - Higienópolis - 16h - Rua Tamiarana

Calma Amor - Irajá - 16h - Praça Ferreira Souto

Carmelitas (ENSAIO) - Centro - 16h - Praça Tiradentes

Deixa a Língua no VaralTijuca - Tijuca - 16h - Rua Barão de Mesquita

Nem Muda Nem Sai de Cima - Tijuca - 16h - Rua Garibaldi, esquina com Avenida Maracanã

Pra que Juízo - Vila da Penha- 16h - Largo do Bicão

Se Concentra mas Não Sai e Caldeirão - Campo Grande - 16h - Rua Ministro Carlos Medeiros

Seu Kuka é Eu do Grajaú - Grajaú - 16h - Largo Maria Martha Ward

Cordão do Prata Preta - Gamboa- - 17h - Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia)

Se Deixar Eu Boto - Pavuna - 17h - Rua Sargento Manoel Chagas