Salvador espera receber cerca de 770 mil turistas no carnaval

Uma das folias mais aguardadas e festejadas do Brasil, o carnaval de Salvador deverá receber 770 mil turistas neste ano. De acordo com a prefeitura da cidade, 400 mil devem ser oriundos do interior, 300 mil de outros estados, com destaque para pessoas vindas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Pernambuco, Sergipe e de Minas Gerais, e 70 mil de outros países, principalmente Argentina, França, Chile, Alemanha e Uruguai.

Os visitantes costumam passar sete dias na cidade durante o carnaval, de acordo com estudos da prefeitura. Durante esse período, os turistas nacionais chegam a desembolsar cerca de R$ 4,915 mil, enquanto os baianos costumam gastar cerca de R$ 1,7 mil. Já os estrangeiros, R$ 3,5 mil. A expectativa é que toda a festa movimente R$ 1,7 bilhão. Os números foram anunciados nesta sexta-feira (12) pelo prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto.

“Serão mais de mil horas de música. Os números do setor hoteleiro apontam para uma ocupação 25% superior ao carnaval de 2017. Sendo bem conservadores, deveremos ter uma ocupação dos leitos acima de 90%”, anunciou o prefeito em coletiva de imprensa.

Os aeroportos também registrarão maior movimentação. Em um cenário conservador, segundo o prefeito, serão cerca de 6,2 mil voos cortando o céu da capital, sendo 3,1 mil pousos. Durante todo o mês de fevereiro, estima-se que o número de passageiros em trânsito chegue a 618.808, com cerca de 309.404 desembarques. O total representa 5% a mais do que o ano passado.

No caso da capital baiana, os foliões têm menos folhas de calendários para tirar até a tão esperada abertura dos trabalhos carnavalescos. É que lá o carnaval começará mais cedo, já na quinta-feira, 8 de fevereiro, com o Circuito Dodô. E para aquecer vozes, corpos e baterias, a cidade também conta com festas de pré-carnavalescas, que serão realizadas nos dias 3 e 4 de fevereiro.

Só para o pré-carnaval é esperado um público de um milhão de pessoas nas ruas, entre baianos e turistas. A maior parte dessas pessoas deve ocupar a orla entre os bairros Ondina e Barra. Nessa região, que durante a folia ganhará o nome de Circuito Orlando Tapajós, receberá o Fuzuê e o Furdunço, festas que contarão com 30 e 40 atrações musicais, respectivamente.