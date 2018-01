A Prefeitura do Rio divulgou nesta quinta-feira (11) informações sobre o carnaval 2018. No Sambódromo, os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, Série A e Escolas Mirins​, totalizando 42 agremiações, deverão atrair cerca de 500 mil pessoas.

Desfiles na Sapucaí deverão atrair 500 mil pessoas

Sexta-feira, 9 de fevereiro

Série A

Início às 22h30

Unidos de Bangu

Império da Tijuca

Acadêmicos do Sossego

Unidos do Porto da Pedra

Renascer de Jacarepaguá

Estácio de Sá

Sábado, 10 de fevereiro

Série A

Início às 22h

Alegria da Zona Sul

Acadêmicos de Santa Cruz

Unidos do Viradouro

Acadêmicos da Rocinha

Acadêmicos do Cubango

Inocentes de Belford Roxo

Unidos de Padre Miguel

Domingo, 11 de fevereiro

Grupo Especial

Início às 22h

Império Serrano

São Clemente

Unidos de Vila Isabel

Paraíso do Tuiuti

Acadêmicos do Grande Rio

Estação Primeira de Mangueira

Mocidade Independente de Padre Miguel

Segunda-feira, 12 de fevereiro

Grupo Especial

Início às 22h

Unidos da Tijuca

Portela

União da Ilha

Acadêmicos do Salgueiro

Imperatriz Leopoldinense

Beija-Flor

Terça-feira, 13 de fevereiro

Escolas Mirins

Início às 18h

Tijuquinha do Borel

Golfinhos do Rio de Janeiro

Inocentes da Caprichosos

Ainda Existem Crianças de Vila Kennedy

Miúda da Cabuçu

Nova Geração do Estácio de Sá

Pimpolhos da Grande Rio

Filhos da Águia

Império do Futuro

Aprendizes do Salgueiro

Estrelinha da Mocidade

Corações Unidos do Ciep

Herdeiros da Vila

Petizes da Penha

Infantes do Lins

Mangueira do Amanhã

Desfile das Campeãs do Grupo Especial

Sábado, 17 de fevereiro