Três escolas fazem ensaios técnicos para o Carnaval 2017

A escola de samba Porto da Pedra, do Grupo de Acesso Série A, abre os ensaios técnicos hoje (5), na Passarela do Samba, às 19h. No mesmo local, estão previstos ensaios técnicos das escolas Vila Isabel e Salgueiro, do Grupo Especial, às 20h e 21h30, respectivamente. As arquibancadas tem entrada franca.

A Porto da Pedra, tradicional escola de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, tem como enredo: Ó Abre-Alas que as Marchinhas Vão Passar!, no qual homenageia famosas marchinhas que fizeram a alegria de muitos foliões brasileiros em vários carnavais.

Em seguida, vem o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila Isabel. Fundada em 1946 e com as cores azul e branco em seu pavilhão, a escola de samba traz este ano para a Avenida Marquês de Sapucaí o enredo O Som da Cor, que fala da saga dos escravos negros que vieram para as Américas, onde seus descendentes colheram os frutos da musicalidade dos ancestrais.

Vermelho e branco são as cores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, que fecha os ensaios deste domingo. A escola fundada em 1953 tem como enredo escolhido para o carnaval deste ano A Divina Comédia do Carnaval, que narra uma suposta viagem do poeta italiano Dante Alighieri pelos três reinos místicos de Momo: Alegria Infernal, Pecado é Não se Entregar e A Divina Folia.

No próximo fim de semana, os ensaios técnicos serão feitos pelas escolas Inocentes de Belford Roxo, Renascer de Jacarepaguá e Viradouro, todas do Grupo de Acesso Série A, no dia 11. No domingo (12), apenas duas escolas - Portela e Unidos da Tijuca, do Grupo Especial, farão ensaios, dando uma amostra para o público do que vão fazer no desfile oficial no carnaval 2017.

O mesmo ocorre no sábado 18, com Unidos de Padre Miguel, do Grupo de Acesso Série A, e Imperatriz Leopoldinense, do Grupo Especial. No domingo, 19, às 19h30, será feito o teste de luz e som na Marquês de Sapucaí, seguindo-se, às 20h30, tradicional cerimônia de lavagem da pista. Fechando o ciclo, fará ensaio técnico, às 22h, a escola Estação Primeira de Mangueira, campeã do Grupo Especial do Carnaval 2016.