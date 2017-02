Blocos garantem a folia neste domingo, no Rio

Este domingo (5) terá boas opções para os foliões cariocas que querem aproveitar o pré-carnaval. Os blocos começam ao meio-dia, com o Só Caminha, no Largo dos Leões, em Botafogo. Às 14h sai a Banda do Jiló, na Tijuca. Às 15h três grupos iniciam seus desfiles: o Bigode Esticado, no Méier; o Unidos de Rego Barros, no Santo Cristo; e o Vai tomar no Grajaú. Último bloco a desfilar o Xodó da Piedade concentra às 16h e sai às 18h.

O pré-carnaval esquentou sábado (4), com o ensaio da Banda de Ipanema, que animadíssimo, reuniu três mil pessoas na Praça General Osório. Já o desfile da Liga da Zona Portuária mobilizou dois mil foliões pelo Centro da cidade. O mesmo número de pessoas participou do desfile do bloco Os "20" de ouro do mestre Odilon, que atravessou pela primeira vez esse ano as ruas da Ilha do Governador.

Em Laranjeiras, o Larga a Onça, Alfredo ensaiou com a presença de mil pessoas. Um pouco menos disputados em público, mas sem perder a animação, desfilaram o Seu Kuka, pelo Grajaú, e o É pequeno mas não Amolece, pelo Recreio. Ambos reuniram duzentos sambistas.

A Coordenação de Controle Urbano (CCU) e a Guarda Municipal atuaram em conjunto para coibir a presença de ambulantes não autorizados. Na noite de sábado, foram apreendidas 108 garrafas de vidro, além de material publicitário posicionado fora da área permitida. Já a atuação da Comlurb sexta e sábado contou com a remoção de 5,5 toneladas de resíduos dos principais blocos. A fiscalização do Programa Lixo Zero está atuando e multou, nos dias 3 e 4, sexta e sábado, 302 pessoas, sendo 203 por descarte irregular de lixo e 99 por urinar em via pública. Foram flagrados e multados oito turistas estrangeiros. A multa aplicada por urinar em vias públicas é de competência da Comlurb, de acordo com o Artigo 103-A, incluído na Lei de Limpeza Urbana em 2015. O valor das multas é de R$ 548 por urinar nas ruas e R$ 200 por descarte de pequenos resíduos.