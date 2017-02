Pré-carnaval no Rio tem desfiles de blocos e ensaio para tributo a Pixinguinha

A Banda de Ipanema, um dos mais tradicionais blocos de rua do carnaval carioca, com 53 anos de existência, realizou nesta tarde um ensaio na Praça General Osório, em Ipanema. No próximo sábado (11), a banda realiza seu desfile pré-carnavalesco pelas ruas do bairro da zona sul do Rio de Janeiro, voltando a sair no sábado (25) e na terça-feira (28) de Carnaval.

Este ano, a Banda de Ipanema fará uma homenagem especial aos 120 anos de Pixinguinha (Alfredo da Rocha Vianna Filho, 1897-1973), incluindo no repertório outras obras do compositor, além de Carinhoso, que os músicos da banda executam todo o ano quando o bloco passa em frente à Igreja Nossa Senhora da Paz. Esta homenagem ocorre desde 1973, quando Pixinguinha morreu na igreja em pleno carnaval, durante um batizado no qual era padrinho, e a banda passava pelo local.

Apoiada e integrada por artistas e intelectuais desde sua fundação, a Banda de Ipanema também prestará homenagens no carnaval de 2017 a cinco personalidades cujos centenários são comemorados este ano. São eles o comunicador Abelardo Chacrinha Barbosa, o escritor Antonio Callado, a cantora Dalva de Oliveira, o maestro Severino Araújo e o jornalista João Saldanha.

Outros blocos

Também fez seu ensaio na tarde deste sábado a agremiação Larga a onça, Alfredo!, na Praça São Salvador, em Laranjeiras, também na zona sul. Na região central da cidade, a Liga dos Blocos da Zona Portuária percorre o bairro da Saúde, das 18h até a meia-noite.

Ainda na zona portuária, desfilou hoje à tarde o Eles que digam, no Santo Cristo. Na zona norte, teve o Seu Kuka, no Grajaú, e o Beijo Quente, na Fazenda Botafogo, e na zona oeste o É pequeno mas não amolece, no Recreio.

Amanhã (5), o bloco Só Caminha se concentra ao meio-dia no Largo dos Leões, em Botafogo. Às 14h, a Banda do Jiló reúne os foliões na Rua Pinto de Figueiredo, na Tijuca, na zona norte. A previsão da Prefeitura do Rio é de os desfiles deste fim de semana pré-carnavalesco reúnam um total de 25 mil foliões.