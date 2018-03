Tropa de choque da cultura traz Rei da Vela ao Rio

Com vários apoios preciosos, como os de Bel Kutner, diretora da Cidade das Artes, Paula Lavigne, Fernanda Torres, Lucélia Santos, Omar Catito Peres, o professor Carlos Alberto Serpa, o Teatro Oficina traz ao Rio de Janeiro o mais emblemático espetáculo de sua carreira: O Rei da Vela. Estão programadas apenas cinco récitas. Dias 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, na Cidade das Artes. E a possibilidade de mais uma semana. Ingressos custarão 80 reais inteira e 40, meia. E serão distribuídos ingressos gratuitos para Cidade de Deus, Rede Pública e Galpão da Maré.

Cena de O Rei da Vela: Zé Celso Martinez Corrêa, como Tia Poloca, Sylvia PRado é Heloísa de Lesbos, Camila Mota é João dos Divãs

Em outubro e novembro passados, na temporada paulista do Sesc Pinheiros, 1.200 lugares, todas as sessões estiveram esgotadas, com as pessoas se estapeando para assistir, num processo maravilhoso para os artistas, porque o ator Renato Borghi, protagonista na atual montagem e na de 1967, trazia a peça toda no corpo, aos 80 aos, podia fazer a peça sem esforço algum. Ele foi um monstro, contracenando com elenco muito mais jovem. E Zé Celso Martinez Corrêa, que nunca foi ator de O Rei da Vela, fez a dona Poloca, papel que vai dividir com Vera Barreto Leite na temporada carioca. Em São Paulo, ainda, Borghi passou seu papel para Marcelo Drummond, que é tipo assim um astro do Oficina, desde a retomada do grupo há 30 anos. Ele só faz os protagonistas. Fez Hamlet, Boca de Ouro, o Euclydes da Cunha, o Oswald de Andrade.

E como são esses apoios ao Rei da Vela? Bel Kutner é quase cria do Oficina, já que sua mãe, Dina Sfat, sucedeu à Ittala Nandi, como Heloisa de Lesbos, na montagem original. Foi Lucélia Santos quem pediu a Catito Peres que a Fiorentina fornecesse a alimentação ao elenco, almoço e jantar, o que será feito. Fernanda Torres acionou Paula Lavigne, e elas iniciarão uma mobilização por recursos financeiros para o grupo, como para a mostra Queermuseu. E o professor Carlos Alberto Serpa, através da Fundação Cesgranrio, vai produzir os programas do espetáculo. São as personalidades responsáveis, da vida cultural carioca, que se mobilizam para viabilizar um projeto à altura da tradição teatral da Cidade do Rio de Janeiro.

NÃO SÃO SÓ DELAÇÕES. A Lava Jato também rende Biografias. A do ex-governador Sérgio Cabral virá em 2019, pela Editora Objetiva, através do cientista político Cristian Klein, enquanto a de Eduardo Cunha, pela Editora Record, ficou a cargo dos jornalistas Aloy Jupiara e Chico Otávio... JÁ DEFINIDO o 2 de outubro para o lançamento da biografia da supermodelo Gisele Bündchen. Por enquanto, sem local indicado para o evento... QUANDO A Caravana do Sul se encerrar, dia 28, em Curitiba, Lula vai passar o feriado com a família em casa, em São Paulo... ONTEM, NA ESTRADA em Cruz Alta, um grupo de mulheres, a caminho de um ato da Caravana de Lula, foi interceptado por um grupo de radicais ruralistas, declarados partidários de Bolsonaro.... ELAS FORAM chicoteadas, humilhadas e muito machucadas... TRATASE DE um mesmo grupo violento organizado para barbarizar geral, reforçado por uma frota de tratores, muitos deles subsidiados por programas do governo Lula... A DESPEDIDA do cônsul norte-americano James Story, no último fi nal de semana, levou 10 cônsules para o Bar do David, no morro do Chapéu Mangueira, no Leme... ENTRE PETISCOS, drinks e muita conversa, os cônsules de Japão, Noruega, Líbia, Argentina, Dinamarca, Alemanha e outros, se despediram do colega norte-americano que segue a trabalho para a Venezuela... AO FIM, eles posaram ao lado do dono do bar, o David, para uma foto emblemática. A consulesa equatoriana segurava uma placa - Marielle, Presente... O BAR DO DAVID, marco na culinária carioca, além de ter sido campeão da etapa nacional do “Comida di Buteco”, já recebeu o ator Hugh Laurie, o mal humorado Dr. House da série de TV, e ele não botou defeito! Deve ser bom mesmo... O PRODUTOR brasileiro Rodrigo Teixeira, indicado ao Oscar 2018 por Me chame pelo seu nome está na Nova Escócia, uma das 10 províncias do Canadá, escolhendo locações para seu próximo filme que vai se chamar O farol... É SUA SEGUNDA parceria com o diretor Robert Eggars, de quem produziu A Bruxa, sucesso de público e crítica, que lhe abriu as portas de Hollywood... A PAISAGEM MISTERIOSA e sombria da região, com dezenas de faróis, foi o cenário escolhido pelo produtor para ambientar seu próximo suspense... É A HISTÓRIA DO solitário guardador de um farol localizado num penhasco de difícil acesso que vive momentos de terror quando recebe uma visita inesperada... WILLEM DAFOE e Robert Pattinson já estão confirmados no elenco... FERNANDO BICUDO não está de brincadeira. Em outubro, a soprano norte-americana Aprile Mille se apresenta no Teatro Municipal, com a ópera Adriana Lecouvrer, do compositor italiano Francisco Cilea... VOCÊS LEMBRAM que ela foi ovacionada por mais de 500 mil pessoas no projeto Aquarius, na Quinta da Boa Vista, pelo seu espetacular desempenho em Aida, de Verdi... DUAS DA SÉRIE “Ainda há esperança no investimento literário”: 1 - Desde março, a Editora Bambolê abriu, na Avenida nossa Senhora de Copacabana, uma pequena livraria para venda de títulos infantis e juvenis... 2 - UM NOVO SELO da Editora Panda Books, Livros de Guerra, surge voltado para os grandes conflitos da humanidade, com realce para as duas últimas guerras mundiais. O Quarto Reich, de M.A.Costa, puxa a série... CINCO BAIRROS DA Zona Norte são top nos índices da violência. Porém, a Superintendência Norte da Caixa Econômica Federal estaria obrigando seus empregados a realizarem cobranças nas casas dos clientes, colocando os bancários em risco... FUNCIONÁRIOS RELATARAM situações de violência ao fazerem cobranças in loco... O SINDICATO da categoria acha que a Caixa tem todos os mecanismos tecnológicos e a estrutura jurídica para fazer as cobranças sem arriscar a vida dos bancários... E AÍ, CAIXA, quem deu essa ordem fora da caixinha?... PEZÃO, ONTEM, anistiou policiais civis e militares, bombeiros militares, inspetores de segurança e administração penitenciária e agentes socioeducativos, que fizeram paralisações e manifestações em 2017, reivindicando melhores condições de trabalho e pagamento dos salários em dia... ESTE TEMA estava há tempos sendo debatido na Alerj... PONTO PARA O bom senso do governador, já que o Estado não estava pagando os funcionários em dia, deixando a manifestação como única opção...

O hoteleiro mais sofisticado do Brasil, Philip Carruthers, ex-Copacabana Palace, está dando consultoria informal, que poderá vir a ser formalizada, à amiga Liliana Rodriguez, em sua pousada da Fazenda São Luiz da Boa Sorte, no Vale do Café. Orientações sobre treinamento de pessoal, almoxarifado, lavanderia, conhecimentos altamente especializados, que ela colocará em prática, pouco a pouco, a partir da Semana Santa, quando haverá programação muito especial para os hóspedes dos 21 quartos, nos três dias do fim de semana, quando haverá coral, show, comida portuguesa, visitas ao cafezal, ao Museu do Café, mantido na fazenda, ao Memorial do Negro Escravizado, com o Haras aberto para todos. Entre os projetos a realizar, um Labirinto do Café, pelos artistas Vergara e Zanini.