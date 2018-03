Lázaro chega ao topo

Surgiu como luz poderosa, ativada por um talento desenfreado e com pressa, e foi ganhando todas. De Madame Satã a um programa de entrevistas só seu, no Canal Brasil, aos quadros no Fantástico, ao Ó paí, ó, aos prêmios vários, como ator e como personalidade, a ser Embaixador da Unesco, a ser ator de novela premiada com Emmy, ao seriado Mister Brau com sua mulher, Taís Araujo. Lançou livros infantis, e dirigiu peça para crianças, escreveu o best seller "Na minha pele", com relatos pessoais, e chegou Ao Topo da Montanha, peça dirigida por ele, que valeu um prêmio Shell de Melhor Atriz a Taís Araujo, em cartaz no Imperator. Lázaro Ramos valoriza qualquer espaço. Seja nesta página, neste apartamento da foto com vistão da Vieira Souto ou na revista Carbono Uomo, que traz capa e reportagem com ele.

Lázaro Ramos valoriza qualquer espaço. Seja nesta página, neste apartamento da foto com vistão da Vieira Souto, ou na revista Carbono Uomo, que traz capa e reportagem com ele

BORBULHANTES

ESSE ESCÂNDALO da empresa britânica Cambridge Analytica - C.A., que levou o Facebook à queda de 6,7 pontos, anteontem, na Bolsa de Nova York, e à baixa de U$ 4,9 bilhões, na fortuna de Mark Zuckerberg, não lança nebulosas apenas sobre a eleição de Trump... HÁ UM vídeo na rede, em que executivos da C.A., sem saber que estão grampeados, explicam, tintim por tintim, como atuam... AS GRAVAÇÕES foram feitas por supostos interessados do Sri Lanka, em seus serviços, em encontros realizados em dois hotéis londrinos... O PRIMEIRO é o Hotel London Belgravia. Comparecem dois representantes da Cambridge Analytica. Um deles se apresenta como Mark Turnbull... COMEÇAM SE cartando de que detêm dados das pessoas dos países em que vão atuar (por isso o prejuízo do Facebook, os dados são coletados através dele), tudo sobre seus interesses, e de que já atuaram nas eleições da América, do México, da Malásia, da Austrália, e “vamos fazer agora no Brasil”... NA CHINA, também já atuaram, mas não em eleição... SEGUEM EXPLANANDO: trabalham em cima dos desejos, do imaginário, conhecem os desejos e as táticas do opositor... NO SEGUNDO encontro, detalham ainda mais. Agem sobre os medos e as esperanças do povo. Os medos mais recônditos, que buscam alimentar secretamente com mentiras, fake news, como fizeram nas eleições de 2013 e 2017 do Quênia, criando um ambiente tóxico, viral... NINGUÉM NO Quênia sabia de onde partiam os ataques, as ondas de boatos e mentiras. Até os discursos do candidato eles escreveram... É SUA sistemática. Porém, o trabalho sujo de corromper, oferecer mulheres, mentir, fake news, desmoralizar, filmar, gravar e fotografar flagrantes, mesmo que sejam falsos, criar ciladas, tudo isso é terceirizado a outras empresas, que há muitas, e ótimas, no mercado. Eles se preservam... DEPOIS ELES desaparecem sem deixar traço. Não há um registro sequer em que apareça o nome da empresa Cambridge Analytica. E seus funcionários, quando agem em campo, usam disfarces e identidades falsas. Apresentam-se como estudantes universitários, como turistas etc... OS DETETIVES contratados por eles levantam todas as sujeiras do outro partido. Os esqueletos nos armários... AO “CLIENTE” do Sri Lanka, propuseram (filmado) trazer garotas da Ucrânia para seduzir o candidato oponente, depois jogariam as informações na internet, e seria só esperar a espiral do escândalo crescer... A CAMPANHA do Brexit também teve o dedo sujo da C.A. - pelo menos, eles dizem. Usam o recurso de ridicularizar o opositor... O PRESIDENTE da C.A., Alexander Nix, é uma celebridade digital, altamente respeitável. Suas palestras lotam aos milhares. Ele enche a boca para dizer que sua empresa é a maior de consultoria política do mundo. Fala da ética do trabalho de sua empresa. Autêntico guru... NINGUÉM ACREDITARIA o jogo sujo que há por trás de um CEO tão digno. Não fosse este vídeo, em que até com ele os supostos clientes conseguem falar ao telefone, e ele responde (filmado): “Teremos uma longa relação secreta com vocês”... PELA FRENTE, falam em eleições livres e limpas. Mas reservadamente é o mais pesado jogo sujo... OS JOGOS ELETRÔNICOS estão com tudo. Luciane Gorgulho, chefe do Departamento de Economia da Cultura do BNDES, Christian de Castro, presidente da Ancine, e o próprio ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão seguiram para a Game Developers Conference, em São Francisco, até dia 23, maior evento da indústria de vídeo games do mundo, pra reforçar as novas diretrizes do MinC... EM BREVE, o ministério lançará uma linha de crédito com cerca de R$ 100 milhões para acelerar o desenvolvimento deste mercado, de importância crescente na economia criativa... BOM SE lançassem linhas para apoiar outras manifestações culturais, menos contemporâneas, porém mais necessitadas, como o teatro e a museologia, por exemplo... PARTIU VERÃO e o Azur, restô de Pedro de Artagão na orla do Leblon, faz hoje o Vinho & Praia de Outono, degustação em parceria com a sommelier Julieta Carrizzo, da Vinho & Co... BACANA É quando várias formas de arte se encontram, despreocupadamente, sem preconceito... COMO ACONTECE na obra de Arthur Chaves, vista na Anita Schwartz Galeria de Arte, na mostra Tem uma bruxa no quintal... SEUS TRABALHOS juntam colagens e aglomerados de tecidos, e seu processo de criação passa pela pintura, o desenho e a costura em peças de tecido... COM FORMAÇÃO em design de moda, Arthur pensa nos tecidos como desenho e vice-versa, não limitando o que faz a qualquer purismo ou convenção... O ACIDENTE foi há nove anos, e no CTI permanece há um ano e meio, o cineasta Fábio Barreto, diretor do filme Lula, o Filho do Brasil, sem reação, em coma. Isso infelicita a todos nós, os amigos desta família caracterizada pela presença atuante na cultura brasileira, a combatividade nas boas causas e a fibra de manter-se ativa, mesmo carregando a carga de tamanho sofrimento... O BRASIL sedia o Fórum Mundial das Águas. Ocasião que um grupo de 600 mulheres combativas aproveitou para invadir a sede da Nestlé em São Lourenço, Minas, numa denúncia contra a entrega de nossas águas às corporações internacionais, que vem sendo conduzida a passos largos pelo governo Temer, durante o fórum de Brasília... IMAGINEM SER obrigado a comprar, todos os dias, garrafinhas de água para matar a sede. Neste país cada vez mais carente e necessitado. O povo, que já tem tão pouco para poder comer, não terá recursos para matar a sede... A NESTLÉ é emblemática. Pois é ela que negocia a compra do pacote: as águas do Brasil. E já deu provas de que não tem seriedade para gerir nem o Parque de São Lourenço, que dirá nosso aquífero... SOBRE ISSO, falo desde os tempos em que assinava coluna diária em O GLOBO... ASSIM QUE assumiu as águas de São Lourenço, a Nestlé instalou bombas poderosas no parque, rachando o chão, as paredes, muros e fontes, tamanha a pressão, e secando as fontes. Sobretudo a da água Magnesiana famosa... A POPULAÇÃO fez movimento. Os vereadores escreveram para a mídia... E FICOU por isso mesmo. PIOR: ELA desmineralizou a água, o que é inconstitucional. Para vendê-la como Minalba ou gaseificada artificialmete. E, segundo as denúncias dos vereadores, exportou os minerais para seus laboratórios químicos na Suíça. Para lucrar com remédios... VERGONHA!... A NESTLÉ sempre cercou os poderes no Brasil, envolvendo-o com “pequenos favores”. Lembro-me do assédio de seu presidente à influente presidente da LBA, no governo de Figueiredo, a pretexto de doar leite em pó para a instituição. Por quê uma multinacional quer estar perto da Presidência da República? Para modificar leis, ganhar terreno, ora essa. A Nestlé só faz mal ao Brasil... EM PLENO terceiro dia de festa de casamento, em Lima, de seu filho, Christian de Hannover, com a linda peruana Alessandra de Osma, o chefe da casa de Hannover, príncipe Ernest, passou mal e foi levado para a Clínica Delgado... SEU ENTEADO, Pierre Casiraghi, também abandonou a festa e acompanhou o padrasto ao hospital, onde permaneceram toda noite... NO DOMINGO o príncipe ainda não tinha recebido alta!... EM ABRIL do ano passado, Ernest de Hannover, foi operado de urgência de problema vascular na Clínica Feldkirch na Áustria, do dr. Wolfgang Hofmann, especialista em tratamento de veias obstruídas, onde foi levado de helicóptero... ERNEST FOI o terceiro marido da princesa Caroline de Mônaco...

***

Maria Prestes recebeu em casa a vereadora Marielle Franco

Maria Prestes, viúva de Luiz Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança, recebeu em casa a vereadora Marielle Franco. Junto à foto, me veio um texto bonito de Maria, em que conta sua infância de menina pobre e órfã da periferia do Recife, e que poderia ter sido uma das vítimas anônimas da fome e da violência, e que foi através da militância política que seu pai conseguiu ficar de pé. Conta de como conheceu e se apaixonou por Prestes, em 1950, na clandestinidade. Relata a vida no exílio. Fala dos filhos, os 25 netos e os 20 bisnetos. Da viuvez e, enfim, “da sorte de ter vivido no mesmo período histórico de uma Maria Weneck e uma Beatriz Ryff, de uma Zélia Magalhães e de uma Sonia de Moraes Angel, torturada e morta, em 1973. Também, de ter recebido em minha casa a vereadora Marielle Franco”.

***

O REI DA VELA, espetáculo épico do teatro brasileiro, encenado pelo Ofi cina na década de 60, promovendo verdadeira revolução estética na cena nacional, foi remontado por Zé Celso e será trazido pelo grupo ao Rio de Janeiro, para a Cidade das Artes, estreia em 14 de abril. Tudo pra ser o acontecimento teatral da década!