Uma noite para aquinhoados no Parque Lage. Com a hashtag #queremosqueer, houve o anunciado leilão para arrecadar recursos para trazer a mostra Queermuseu ao Rio de Janeiro. No pregão, 81 obras. Varejão, Venosa, Anna Bella, Iole, Nuno Ramos, Raul Mourão, entre os que doaram as peças expostas nas Cavalariças do Lage, onde será em junho a mostra polêmica. Foram mais de 30 licitantes, com arrecadação de R$ 300 mil.

O leilão segue on-line por mais alguns dias e a expectativa é alcançar R$ 400 mil. O valor mais alto apurado foram R$ 40 mil para “Pouso 3”, de Efraim Almeida.

No contexto, houve um show oferecido por Caetano Veloso, com presença de Maria Gadu e Marisa Monte, e ausência de Teresa Cristina, que, convidada, não foi.

A ideia era ser um libelo contra a censura, mas acabou virando manifestação em memória de Marielle Franco. Um gritava o nome de Marielle, os demais respondiam “presente!”, como nas reuniões da resistência política contra a ditadura, quando evocavam os mortos e desaparecidos.

Para viabilizar a expo, o Parque Lage lançou o maior financiamento coletivo já feito no Brasil na área cultural: R$ 690 mil. E já devem estar chegando lá. Só para aquela noite, 500 pessoas se mobilizaram, e cantaram ao redor da piscina, viveram momentos mágicos. Caetano, inspirado, era um pote até aqui de emoção.

A posse de Cícero

Um bafo de frescor arejou o salão da Academia Brasileira de Letras. Os imortais abriam alas para a mais humana mortalidade, na poesia de Antônio Cicero, autor de versos como “Não quero mudar você / nem mostrar novos mundos / pois eu, meu amor, / acho graça até mesmo em clichês”. E faz afirmações como “Com que direito considerar o poema “Os Lusíadas”, digamos, melhor ou mais memorável que a canção “A Eguinha Pocotó”, quando muita gente prefere esta?”.

Com a entrada de Cícero, abre-se uma fresta para a contracultura na ABL e, nessa esteira, valores inquietantes se colocam. Alguns até passaram por lá... O poeta, filósofo e compositor Antônio Cícero Correia Lima, irmão da cantora Marina Lima, tomava posse da cadeira 27, cujo fundador foi Joaquim Nabuco.

Caetano Veloso, Martinho da Vila, Fernanda Montenegro e outros foram levar abraço ao novo imortal

Cícero discursou sobre a imortalidade da poesia, passeando por Immanuel Kant, Antônio Carlos Sechin e Hélio Jaguaribe. Perguntou o que fazia certos poemas, entre tantos, bons ou não, serem imortais. Ele mesmo respondeu: ‘um poema bom vale por si, sobrevive ao tempo’. Estava ali, quase disfarçada, a defesa da existência de um cânone literário.

Sobre a cadeira 27, teceu elogios a Nabuco, que no século 19 previra as marcas que a escravidão deixaria pelos próximos muitos anos na sociedade brasileira. Em se tratando de Antônio Cícero, citar o abolicionista não foi apenas alusão à história da cadeira 27, mas clara crítica à desigualdade social no Brasil. Com o rosto denunciando sua felicidade, foi aplaudido por longo tempo.

BORBULHANTES

NA ÚLTIMA REUNIÃO do #342Artes, no dia 22 passado, no apartamento de Caetano Veloso e Paula Lavigne, em Ipanema, Marielle Franco compartilhou com todos sua fala, força e pensamento... O movimento postou a mensagem: “Lamentamos muito essa grande perda e sua forma brutal ao lado do motorista Anderson Gomes. Tentaram calar sua voz, mas seguiremos firmes e na luta. O momento é de muita união e pedido de justiça, não podemos aceitar calados. #MariellePresente #AndersonPresente #NãoVãoSilenciarMarielle #342Agora #MarielleFranco”... NA OCASIÃO, Marielle falou coisas como: “O processo daqui pra diante vai ser de acirramento. Há possibilidade de talvez não haver eleições. NAS ÚLTIMAS ELEIÇÕES, tivemos o Exército fazendo a Patrulha nas comunidades. Para votar tivemos que passar pelo Exército. Eu quero que a gente pense onde que o meu povo vai estar daqui a alguns anos, ele precisa estar vivo. Hoje o que está nos ameaçando é o tanque e a ponta do fuzil”... E enalteceu o espaço de diálogo aberto ali, em casa de Paula e Caetano... MARACANÃ, o templo do futebol, está praticamente fechado, só recebe para shows. Futebol que é bom, quase nada. De olho, a prefeitura pensa na possibilidade de municipalizar o estádio, e já estuda entrar na nova licitação que será feita... OUTRO INTERESSADO é o Flamengo, cujo presidente afirmou ter um investidor interessado para assumir a gestão, sem custos para o município e ao Estado... Em 2013 assumiu o Consórcio Maracanã S/A, que depois pulou fora, alegando falta de vários laudos correspondentes à estrutura do estádio... ENQUANTO ISSO, o gigante segue adormecido, uma pena, tantas histórias...é bom que os critérios para essa licitação sejam bem explicadinhos, para não haver o risco de uma dessas igrejas neopentecostais virar dona do Maracanã-do-povo para seus eventos religiosos, como aconteceu com tantos teatros e cinemas do país inteiro, apesar de haver lei proibindo, mas ninguém aplica... FALECEU UM dos cabeleireiros mais queridos do Rio, o preferido de Belita Tamoyo e muitas outras, Wilson, o mago da tesoura e da escova do salão Jambert, e depois da Esmell. R.I.P... TEM GENTE que não se cansa de passar vergonha. Como esse deputado federal e presidente do DEM no Distrito Federal, o coronel da reserva Alberto Fraga, que postou em seu Twitter que a vereadora Marielle Franco, assassinada, foi casada com Marcinho VP. Gente, é fake news! Lamentável, deputado... OUTROS INVENTAM que ela foi casada com o Nem, outros que viveu com o Fernandinho Beira Mar, outra posta que ela é do Comando Vermelho. Que gente horrível, que não respeita nem se apieda sequer dos mortos... TEM UM tipo de brasileiro que tem inveja até de um assassinato com visibilidade, incrível, mas verdadeiro... AOS 86 ANOS, o ex-prefeito de Niterói, Waldenir de Bragança, foi reeleito presidente da Academia Fluminense de Letras, sendo seu vice, o escritor e coach José Haddad. Um político literato, boas falas... NO MAIS, vou agora pra Feijoada do Amaral, abastecer-me com feijão, torresmo, linguicinhas e novidades...

**

Os Jogos Olímpicos ainda rendem. E não é CPI. As jornalistas Guiga Soares e Adriana Moreira farão palestra na Universidade Nova de Lisboa, dias 22 e 23, na Conferência Internacional sobre Desporto, Jogos Olímpicos e Media, sobre os projetos que coordenaram por ocasião dos jogos, no Media Center e no Maracanã...