Faetec tem mais de 6 mil vagas em diversas áreas de formação

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, por meio da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), recebe inscrições para 6.457 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Técnico de Nível Médio e Superior. Em todo o estado, são oferecidas oportunidades para ingresso no primeiro semestre de 2018. Os interessados podem se inscrever pelo site www.faetec.rj.gov.br até o dia 30 deste mês.

– O nosso objetivo neste processo seletivo é aumentar as chances de empregabilidade dos jovens nos diversos níveis de escolaridade, quer o candidato escolha uma formação técnica ou decida por uma graduação. Com uma formação de qualidade, os nossos alunos poderão buscar melhores cargos e salários no mercado – disse o secretário Gustavo Tutuca.

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. No ato do cadastro, o candidato receberá um número para concorrer ao sorteio das vagas, que irá acontecer no dia 9 de dezembro pela Loteria Federal.

Para as vagas de Ensino Técnico, Superior e Especialização, haverá uma taxa no valor de R$ 52,50, pagável em qualquer agência bancária até a data do vencimento. O processo seletivo será por meio de prova, com exceção do Técnico de Teatro, da Martins Pena, que será por meio de Teste de Habilidade Específica.

No Ensino Técnico, os cursos são no formato Subsequente, para quem já concluiu o Ensino Médio e deseja somente o Técnico; Integrado, destinado a quem se formou no Ensino Fundamental e fará o Técnico junto com o Ensino Médio em três anos; e Concomitância Externa, para quem deseja fazer somente o Técnico na Faetec, e o Ensino Médio em outra instituição. Há ainda a Especialização, para quem tem Nível Médio em Enfermagem.

– Das vagas oferecidas aos cursos Técnicos, os candidatos podem escolher: Administração, Análises Clínicas, Edificações, Eletrônica, Química, Manutenção Metroferroviária, Mecânica, Modelagem do Vestuário, Telecomunicações, Construção Naval, Segurança do Trabalho, entre outros – ressaltou o presidente da Faetec, Miguel Badenes.

No caso do vestibular, os cursos disponíveis são: Tecnologia em Processos Gerenciais, oferecido pela Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj) Duque de Caxias; Tecnologia da Informação e Comunicação, na Faeterj Petrópolis; Tecnologia em Análise de Sistemas Informatizados, na Faeterj Rio; Licenciatura em Pedagogia e Tecnologia em Logística, na Faeterj Três Rios; Tecnologia em Gestão Ambiental, na Faeterj Paracambi; além de Licenciatura em Pedagogia nas Faeterjs Santo Antônio de Pádua, em Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna e nos Institutos Superiores de Educação do Rio de Janeiro (Iserj) e Professor Aldo Muylaert (Isepam).