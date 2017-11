Profissionais têm mais de mil oportunidades de emprego 

Os profissionais fluminenses podem se candidatar a 1.069 vagas de trabalho com carteira assinada em várias regiões do estado esta semana. Com exigência de formação entre os ensinos fundamental incompleto e o superior completo, as chances têm salários que podem chegar a até R$ 5 mil. São 189 colocações para pessoas com deficiência.

A capital tem 703 vagas, sendo 215 para Ajudante de Carga e Descarga, 130 para Operador de Telemarketing Receptivo, 86 para Vendedor Interno, 50 para Garçom, 50 para Auxiliar de Serviço de Alimentação, 40 para Vendedor de Comércio Varejista, 40 para Balconista, 20 para Repositor de Mercadorias, 20 para Fiscal de Prevenção, 15 para Promotor de Vendas e 12 para Ajudante de Cozinha.

Na Região Metropolitana, são 13 vagas. No Médio Paraíba, são dez oportunidades.

A Região Serrana tem 154 chances, sendo 67 para Costureiro em Geral, sete para Promotor de Vendas, cinco para Vendedor em Domicílio, quatro para Ajudante de Pedreiro, quatro para Costureiro de Máquina Overloque, três para Cozinheiro Geral, três para Repositor de Mercadorias, três para Garçom, entre outras.

Candidatos

Entre as oportunidades para pessoas com deficiência, há 67 para Vendedor no Comércio Varejista.

As inscrições para se candidatar às vagas devem ser feitas nos postos Sine ou em maisemprego.mte.gov.br.

O banco de dados de emprego pode sofrer alterações momentâneas.