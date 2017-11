Curso de Ciências Contábeis promove eventos gratuitos em Belford Roxo

O curso de Ciências Contábeis da Uniabeu Centro Universitário irá promover uma série de eventos gratuitos nos dias 06, 07 e 08 de novembro na unidade Belford Roxo. Através do tema Contabilidade na Gestão Contemporânea, serão apresentados minicursos, debates, mesas redondas e palestras para estudantes, profissionais da área, a comunidade do entorno e os demais públicos interessados. O objetivo é levar informação e abrir as portas da Instituição para um grande debate. Estudantes de outras instituições poderão participar livremente de todos os eventos, certificados de participação serão encaminhados via e-mail.

No dia 06/11 o palestrante Alexandre Eulália Pacheco da ASCOM (Associação dos Contabilistas da Baixada Fluminense e Região Metropolitana do Rio) irá falar sobre a gestão de carreira para contabilistas, abordando os dilemas e perspectivas. Alexandre dará uma visão importante do cenário de contábeis atual, dando dicas e orientações que impulsionem a carreira na área de contábil. No mesmo dia acontecerá uma mesa redonda sobre orçamentos públicos – elaboração, execução, perspectivas e desafios. Com o apoio da prefeitura de Belford Roxo, participarão do debate a secretária de fazenda do município Elenice Silveira, o subsecretário de fazenda Luciano Lima, a contadora do município de Belford Roxo Marilene Lanzelotti e o controlador geral do município Walter William Sobral Monteiro.

Nos dias 07 e 08 serão discutidos os temas auditoria, as novas obrigações acessórias para 2018, o mundo virtual, o mercado de trabalho e a atuação profissional para a perícia contábil.

A série de eventos da Semana de Ciências Contábeis começará sempre às 19h.

Serviço: Semana de Ciências Contábeis

Data: 6 a 8 de novembro, a partir das 19h

Local: Uniabeu - Rua Itaiara, número 301 – Centro de Belford Roxo

Inscrições e programação completa: www.uniabeu.edu.br