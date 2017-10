8ª Feira de Estágios e Empregabilidade acontece de 7 a 9 de novembro em Realengo

Em momento de crise econômica, nada mais oportuno do que saber que o mercado está aberto a contratações. As oportunidades estarão disponíveis para a população na 8ª Feira de Estágios e Empregabilidade que acontecerá nas Faculdades São José, em Realengo, durante os dias 7, 8 e 9 de novembro, das 15h às 21h.

A Feira pretende agilizar todo o processo de empregabilidade: em apenas um lugar, os candidatos poderão se inscrever em diversos processos seletivos, cadastrar seu currículo nos principais órgãos integradores, além de participar de palestras, oficinas e debates sobre o mercado profissional.

Desde 2010 as Faculdades São José realizam a Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste, com o objetivo de, em linhas gerais, promover um espaço de interação para múltiplas questões voltadas à empregabilidade e ao mundo do trabalho, aproximando estudantes de nível médio, superior, profissionais e a comunidade em geral a grandes empresas e importantes representações governamentais, e também do terceiro setor. Já passaram pela feira mais de 40 mil candidatos ao longo de 16 anos. Para esta edição, a previsão é de que mais de 8 mil pessoas passem pelo evento.

Instituições como Ciee, Senai, Sebrae, Folha Dirigida e RH10 farão palestras nos dias 7 , 8 e 9 de novembro, sobre variados temas, essenciais para quem quer se inserir no mercado. Grandes empresas expositoras estarão no evento: McDonald´s, Viva Rio, Gerdau, Ambev, CNA, entre outras. “Além de se inscrever nos processos seletivos, torna-se ainda mais importante entender como funcionam esses processos e o que se pode fazer para se destacar entre os concorrentes“, esclarece ​Charbel Zaib, vice-reitor das Faculdades São José

Palestras

Dia 7 de novembro

16:30 às 18h – Ciee – Inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho: uma questão de direito

18 às 19h – Ciee - O mundo do trabalho e a empregabilidade

19 às 20h – Senai – Senai Fabalad

20 às 21h – Sebrae – Empreendedorismo e formalização pelo MEI

Dia 8 de novembro

17 às 18h – RH10 – Pedagogia Empresarial

18 às 19h – Ciee – Desafios do Processo Seletivo

19 às 20h – Senai – Indústria 4.0

20 às 21h – Sebrae – O empreendedorismo no setor produtivo-formal

Dia 9 de novembro

15:30 às 16:30 – Folha Dirigida – Carreira Pública

18 às 19h – Ciee – Marketing pessoal e postura profissional

19 às 20h – Senai – Ofício de currículo - Turbine sua apresentação para o mercado

29 às 21h – Sebrae – Crise X Oportunidades: o empreendedorismo como solução

Atividades confirmadas

• Palestras e oficinas

• Encaminhamento para estágio e emprego

• Cadastro de currículo nos principais agentes integradores

• Distribuição e sorteio de brindes

• Orientação para ingresso no mercado de trabalho

Expositores confirmados

Ambev - Gerdau - McDonald’s - Leader Magazine - Sesi - Ciee - Fundação Mudes - Sebrae - Setrab - Viva Rio - Hortifruti - Folha Dirigida - Colégio Realengo - CNA - Super Estágios - Stratege - Tenda - RH10 - A Escola de RH - Tutores - Gelre - Nube

Serviço: Feira de Estágios e Empregabilidade

Data: 7 a 9 de novembro, das 15h às 21h

Local: Faculdades São José - Av. Santa Cruz, 580 - Realengo (a 3 minutos a pé da estação de trem de Realengo)

Mais informações: 3338-7030 ou www.facebook.com/events/304456866629987