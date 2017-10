Empresas do estado do Rio abrem mais de mil vagas de emprego

O Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda e do Sistema Nacional de Empregos (Sine-RJ), informa a abertura de 1.018 vagas de trabalho com carteira assinada em várias regiões. Com exigência de formação entre os ensinos fundamental incompleto e o superior completo, as chances têm salários que podem chegar a até R$ 5 mil. São 155 colocações para pessoas com deficiência.

A Capital tem 646 vagas, sendo 130 para Operador de Telemarketing Receptivo, 110 para Repositor em Supermercado, 50 para Garçom, 24 para Embalador à Mão, 15 para Auxiliar de Linha de Produção, 14 para Estoquista, entre outras.

Na Região Metropolitana, são 30 chances para Representante Comercial Autônomo, dez para Padeiro, seis para Costureiro em Geral, cinco para Eletrotécnico e cinco para outros setores. No Médio Paraíba, são 43 oportunidades, com 30 para Operador de Telemarketing Receptivo. A Região Serrana tem 1143 chances.

Entre as oportunidades para pessoas com deficiência, existem 67 para Vendedor no Comércio Varejista, 19 para Faxineiro e 15 para Repositor de Mercadoria.

As inscrições para se candidatar às vagas coletadas pela secretaria devem ser feitas nos postos Sine/Setrab ou no site maisemprego.mte.gov.br.

Ao se dirigir a uma unidade Sine/Setrab para se candidatar a uma vaga, o trabalhador deve verificar se o perfil que tem cadastrado no sistema é compatível com a oportunidade existente. Caso tenha interesse em ocupar alguma outra função que não esteja registrada em sua ficha, peça ao atendente a orientação de como poderá concorrer a outras chances que estejam à disposição.

O banco de dados de emprego pode sofrer alterações momentâneas como inclusão/fechamento de vagas ou ampliação/redução de ofertas.