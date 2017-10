Brasas oferece curso preparatório para exames de Certificados Internacionais

Muitos jovens e profissionais buscam estudar fora ou valorizar o currículo com um inglês fluente. Os certificados internacionais avaliam de forma objetiva o nível do conhecimento na língua e alguns são pré-requisitos obrigatórios para a participação em congressos e cursos no exterior.

Em outubro, o Brasas oferece o curso Brasas Exam Preparation, que prepara os alunos para os exames dos certificados TOEFL® ITP, o TOEFL® JuniorTM e o TOEIC®, que estão entre os mais aceitos no mundo. Através deles a pessoa recebe uma pontuação com validade de dois anos.

“Entre as habilidades analisadas estão a capacidade de compreensão oral, escrita e o conhecimento gramatical”, explica Alexander Vieira, diretor nacional do Brasas.

Com mais de 50 anos de excelência no ensino do inglês, o Brasas é um dos poucos cursos habilitados a aplicar a prova no país, obedecendo a rigorosos critérios. Os testes podem ser realizados nas unidades, em empresas, escolas e universidades.

As aulas serão oferecidas em várias unidades e as provas acontecerão em novembro. O curso tem carga horária de quatro aulas, com duas horas de duração cada. Em cada aula é feito um minissimulado e após a última, um simulado completo. Há possibilidade de aulas aos finais de semana. As vagas são limitadas.

Saiba mais sobre as certificações

O TOEFL® ITP é ideal para pretende estudar no exterior e é uma avaliação confiável para o nível de inglês nos ambientes escolar e acadêmico.

O TOEFL® JuniorTM é indicado para jovens de 11 a 16 anos e é utilizado como ferramenta de admissão em escolas bilingues. Outra vantagem é preparar o jovem para um intercâmbio e familiarizar o aluno com testes futuros.

O TOEIC® é usado por empresas há mais de 30 anos para recrutar e promover os profissionais mais qualificados. O exame certifica a fluência no idioma para comunicação no ambiente de negócios e é uma forma de valorizar o currículo.

Brasas: brasas.com