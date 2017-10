Programa global de estágio na Philip Morris Brasil abre inscrições

A Philip Morris Brasil (PMB) está com inscrições abertas até o próximo dia 23 de novembro para a segunda edição do INKOMPASS, programa global de estágio destinado a estudantes que estejam a dois anos da graduação. Para participar, é necessário ter fluência em inglês e disponibilidade para trabalhar nas cidades onde as atividades serão desenvolvidas: Barueri (SP), Curitiba (PR), Santa Cruz do Sul (RS) e, incluídas neste ano, Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP) e Porto Alegre (RS).

Para ter as informações completas e fazer as suas inscrições, os candidatos devem acessar o site do programa www.inkompass.global. O processo seletivo inclui testes online e uma dinâmica de grupo. Aos aprovados, o INKOMPASS permite o desenvolvimento e o aprendizado de novas habilidades, em um ambiente de negócios desafiador e de grande diversidade cultural.

O programa, que funciona como a experiência de um programa de trainee, antes da formatura, é composto de dois ciclos. No primeiro, que irá de fevereiro a dezembro de 2018, permite que o participante adquira habilidades em diferentes departamentos e áreas da companhia, por meio do sistema de job rotation. Na etapa seguinte, durante o mesmo período, o estudante tem a possibilidade de se aprofundar em uma área específica, com o objetivo de dominar os principais desafios, processos e oportunidades. Nos dois anos o estagiário tem dois dias por semana dedicados ao seu desenvolvimento profissional.

"É um período enriquecedor para todos. O participante vivencia a realidade de todas as áreas da companhia e nós conhecemos suas habilidades e capacidades que podem ser aplicadas em diferentes situações", afirma Karen Ramirez, diretora de Recursos Humanos da Philip Morris Brasil.

O objetivo final do INKOMPASS é preparar o estudante para uma carreira de grande desenvolvimento, com a possibilidade de receber uma oferta de emprego na Philip Morris International, antes mesmo da graduação.

Ainda é possível construir uma rede de relacionamentos internacional, por meio de um aplicativo de uso exclusivo dos participantes do programa ao redor do planeta. Isso proporciona a interação, troca de ideias e experiências com os estagiários de outros países, coaches e líderes da Philip Morris International, que integram a comunidade de estagiários do INKOMPASS. Além disso, existe a oportunidade de participar do INCHALLENGE, um evento global da PMI com foco na solução de problemas relacionados aos negócios da empresa.

Atuação no Brasil

A Philip Morris Brasil (PMB) atua no País desde 1973, onde conta com 3 mil colaboradores. Com escritório central em Curitiba, fábrica em Santa Cruz do Sul, 05 centros de distribuição próprios e 20 distribuidores terceirizados, fornece seus produtos para aproximadamente 174 mil pontos de venda em todo o território nacional. A companhia também possui 10 regionais de vendas, espalhadas pelos Estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal. A empresa é uma afiliada da Philip Morris International (PMI), uma das empresas líderes no setor de tabaco, com seis das 15 principais marcas e produtos comercializados em mais de 180 países. Além da fabricação e venda de cigarros, incluindo Marlboro, a marca mundial de cigarros número um, e outros produtos de tabaco, a PMI está empenhada no desenvolvimento e comercialização de produtos de risco reduzido ("RRPs"). Esses produtos apresentam, podem apresentar ou têm o potencial de apresentar menor risco de danos aos fumantes que mudam para estes produtos na comparação com o tabagismo continuado. Para mais informações, acesse http://www.pmi.com e www.pmiscience.com.