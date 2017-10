Uniabeu promove Feira com vagas para estágio e empregos em Belford Roxo

A Uniabeu Centro Universitário irá promover nos dias 23 e 24 de outubro, das 18h às 21h, a sétima edição da Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades voltada para quem busca estágios e empregos. Os dois dias de exposição de vagas e oportunidades acontecerão na unidade Belford Roxo.

Empresas recrutadoras, órgão municipal de emprego e renda, agências de estágio e emprego e empresas provedoras de talentos estarão à disposição do público para dar orientações e realizar cadastramento de currículos.

A feira é aberta ao público e entrada é gratuita.

Valesca Oliveira, uma das organizadoras do evento afirma que é grande a expectativa para a feira deste ano, quando são esperados cerca de 5 mil visitantes

O objetivo da Feira é ajudar na inserção de estudantes em estágios, dando também uma grande contribuição a quem está em busca de emprego. Por conta da crise, e o número ainda expressivo de desempregados no Estado, a edição deste ano contará com um suporte ainda maior para quem busca uma oportunidade de carteira assinada. São esperadas em torno de 5.000 pessoas, “estamos com grandes expectativas para este ano. A nossa feira receberá empresas da Baixada Fluminense e do Rio de Janeiro que estão comprometidas em divulgar inúmeras vagas para o público. O cadastramento do currículo será na hora e, além disso, as pessoas receberão orientações que ajudarão muito a conquistar uma vaga”, afirmou Valesca Oliveira, uma das organizadoras do evento.

Além da divulgação de vagas, a feira ainda contará com outros serviços. Com o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego de Belford Roxo, o público também poderá realizar na hora o agendamento para a confecção da carteira de trabalho e o agendamento para dar entrada no Seguro Desemprego. Além disso, palestrantes darão dicas de empreendedorismo e como se portar em entrevistas ao abordarem os temas: Como vencer os desafios do processo seletivo e como construir uma carreira de sucesso em cinco passos.

Dentre as empresas confirmadas estão a AERJ (Agência de Estágio e Emprego do Rio de Janeiro), CIEE Rio, Fundação Mudes, NIDH (Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano), Instituto Educacional de Provedor de Talentos, Viva Viagens, GMX Treinamentos e outras. A Uniabeu fica na Rua Itaiara, número 301, Centro – Belford Roxo.

Serviço: Feira de Estágios, Empregos e Oportunidades

Data: 23 e 24 de outubro, das 18h às 21h

Mais informações: www.uniabeu.edu.br