Projeto oferece vagas de emprego para pessoas com deficiência

O projeto ‘Oportunidades Especiais’ está com vagas de emprego disponíveis para pessoas com deficiência em busca de emprego. Elas podem visitar o estande montado especialmente no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, até o dia 24 de outubro.

A iniciativa acontece em um stand adaptado para todos os tipos de deficiência e com atendimento realizado por intérprete de libras. As oportunidades de trabalho são de grandes empresas como TIM, Sotreq, Supergasbras, Coca-Cola Brasil, McDonald’s, UnitedHealth Group e Sistema Firjan.

Projeto 'Oportunidades Especiais': iniciativa acontece em um stand adaptado para todos os tipos de deficiência e com atendimento realizado por intérprete de libras

São aproximadamente 500 vagas para diferentes níveis de formação: ensino médio, técnico e superior.

No site do Oportunidades Especiais é possível encontrar notícias relacionadas ao mundo do trabalho, como dicas de cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência, aposentadoria especial e equipamentos que facilitam a inclusão no ambiente de trabalho.

Evento: Oportunidades Especiais

Data: Até o dia 24 de outubro. De Segunda a sábado: das 10h às 22h. Domingos e feriados: das 13h às 21h

Local: Via Parque Shopping (próximo à entrada do Ponto Frio – 1º piso) - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Mais informações: www.oportunidadesespeciais.com.br