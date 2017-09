Inscrições para vestibular 2018 do Ibmec já estão abertas

O Ibmec, reconhecido como um dos mais importantes e qualificados centros brasileiros de estudos, está com inscrições abertas para o vestibular 2018.1. A prova será realizada no dia 20 de outubro nas unidades de Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro (campi Centro e Barra da Tijuca). As inscrições podem ser feitas pelo site do Ibmec (www.ibmec.br) até o dia 16 de outubro no DF e até o dia 17 do mesmo mês nas capitais mineira e fluminense.

A instituição de ensino oferece cursos de graduação em diversas áreas. São eles: Administração, Arquitetura, Ciências Contáveis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propagada), Direito, Design, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica e Relações Internacionais.

Ibmec lança os primeiros cursos de graduação em São Paulo

O Ibmec coloca em prática o plano de expansão da marca e lança as primeiras graduações na sua unidade em São Paulo/SP. Ao todo, serão abertos três novos cursos na instituição: Administração, Ciências Econômicas e Direito, com aulas previstas para começarem em fevereiro de 2018. As inscrições para o vestibular já estão abertas e vão até o final de novembro.

Na capital paulista, a prova será aplicada no dia 2 de dezembro e os candidatos também irão passar por entrevistas individuais, que serão realizadas por coordenadores da instituição, entre os dias 6 e 12 de dezembro. A finalidade dessa etapa no processo seletivo é analisar a capacidade comportamental dos estudantes, além das competências teóricas.

Formas de ingresso:

Além do vestibular, o Ibmec tem como forma de ingresso a nota do Enem e reserva parte das vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A instituição também recebe alunos transferidos de outras universidades, com aproveitamento dos créditos já cursados, e oferece processo seletivo específico para pessoas que já são portadoras de diploma universitário.

O Ibmec também passa a oferecer vagas para alunos com certificados internacionais de Ensino Médio, emitidos por escolas autorizadas. São eles: International Baccalaureate Diploma Programme (IB), Abitur e Scholastic Assessment Test (SAT).

Informações completas no site www.ibmec.br.