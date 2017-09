Detran presente oferece curso de mecânica em Volta Redonda

Além de serviços, o Detran Presente também vai levar conhecimento para os moradores de Volta Redonda e dos municípios vizinhos da região do Médio Paraíba neste sábado (30.09). Durante o mutirão, será oferecido o curso gratuito de mecânica “Oficina para todos”.

As aulas ensinam técnicas de como manter os veículos em bom estado, noções de funcionamento e mecânica dos carros. Esta será a 19ª edição do programa que contará com mais de 150 funcionários do órgão para atender a população da região com inúmeros serviços.

A estrutura ficará na Ilha São João, na Avenida Alexandre Polastri Filho, nº791.Estão disponíveis 30 vagas para o curso, e as inscrições já estão abertas no site (www.detran.rj.gov.br). Para participar, os candidatos não poderão estar com a CNH suspensa, cassada ou fora da validade. O curso terá duração de três horas: duas de aula teórica e uma prática – e será ministrado das 10h às 13h. Nos últimos quatro meses, o curso já formou 169 cidadãos que saíram do Detran Presente com seus certificados em mãos.

“O curso de mecânica é um sucesso. Primeiro as aulas eram voltadas somente para as mulheres. A procura foi tão grande que abrimos as inscrições para os homens também. Durante o curso, os alunos saem diretamente da sala de aula e vão para o carro aprender na prática. Este é o espírito do Detran Presente. Queremos levar serviços e conhecimento para todos”, destaca Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.

Todos os municípios do Médio Paraíba poderão participar

Esta será a primeira vez que o Detran Presente chega à Região do Médio Paraíba. Como a região tem uma demanda reprimida grande para os serviços, o Detran Presente também atenderá aos moradores de todos os municípios da região. Em quatro meses de ação, o programa já realizou mais de 36 mil atendimentos.

- Não vamos atender somente os cidadãos de Volta Redonda. Os moradores de todos os municípios do Médio Paraíba poderão participar. O Detran Presente estará em Volta Redonda para facilitar a vida de quem estiver por perto- disse Vinicius Farah, presidente do Detran-RJ.