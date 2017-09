Ambev busca novos talentos de marketing para compor time de estagiários

A Cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Antarctica e Brahma, abre inscrições para a terceira edição de seu Marketing Challenge, uma maratona que busca encontrar estudantes que queiram fazer parte do time de marketing da mais premiada cervejaria do país.

Para participar do desafio, a companhia convoca cerca de 60 universitários para que passam um final de semana em sua sede, na cidade de São Paulo. O principal objetivo do processo é proporcionar experiências que contribuam com o desenvolvimento de cada um dos participantes, além de identificar jovens talentos para compor o quadro de estagiários da Ambev.

Na edição deste ano, os candidatos terão contato com a cultura da empresa por meio dos cases e dinâmicas propostas. “Queremos que os participantes vivenciem a nossa cultura ao longo de todo o fim de semana. Nosso objetivo é encontrar jovens criativos e empreendedores que queiram deixar sua marca na Ambev”, afirma Renata Figueiredo, gerente de seleção de talentos da empresa. “A alta liderança de marketing da cervejaria estará presente. Com isso vamos estimular ainda mais a troca de experiências entre a companhia e os candidatos. O aprendizado é gigante para ambos os lados”, completa a executiva.

O desafio será realizado nos dias 10, 11, 12 de novembro. Universitários de qualquer curso podem se inscrever. Os requisitos básicos são: estar matriculado no penúltimo ou último ano da faculdade a partir de janeiro de 2018 e ter disponibilidade para estagiar na cidade de São Paulo. Para se inscrever, basta entrar no site www.mktchallenge.com.br até o dia 22 de outubro.

Sobre a Ambev

Unir as pessoas por um mundo melhor. Esse é o sonho da Ambev, empresa brasileira, com sede em São Paulo, e presente em 18 países. No Brasil, mais de 32 mil pessoas dividem a mesma paixão por produzir cerveja e trabalham juntas para garantir momentos de celebração e diversão.

A Ambev é uma cervejaria inovadora, que busca sempre novos sabores e formas de surpreender seus consumidores. Além das melhores cervejas, o portfólio conta ainda com refrigerantes, chás, isotônicos, energéticos e sucos, de marcas como Antarctica, Brahma, Skol, Budweiser, Wäls, Colorado, Guaraná Antarctica e Do Bem.

Só em 2016, a cervejaria investiu cerca de R$2 bilhões no país. Mas também quer deixar um legado além dos investimentos. Para isso, conta com uma ampla plataforma de sustentabilidade. Esse compromisso inclui metas claras, divulgadas publicamente, e se traduz em quatro pilares: consumo inteligente, água, resíduo zero e desenvolvimento. Esse trabalho é feito com uma rede de parceiros, pois a Ambev acredita que a construção de um mundo melhor se torna mais rica quando feita em conjunto.