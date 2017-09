IFRJ abre inscrições para 1.285 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio

O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abre, nesta segunda, dia 18, as inscrições para o processo seletivo que oferece 1.285 vagas em cursos técnicos integrado ao nível médio. Os cursos são gratuitos e as vagas estão distribuídas entre os campi Arraial do Cabo, Duque de Caxias, Nilópolis, Paracambi, Pinheiral, Rio de Janeiro, São Gonçalo e Volta Redonda.

São cinco opções de cursos: Ambiente e Saúde; Controle e Processos Industriais; Informação e Comunicação; Produção Alimentícia; e Recursos Naturais. As inscrições devem ser feitas entre 18 de setembro e 17 de outubro, no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), organizador.

Para participar é preciso ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula e possuir CPF em seu nome. A taxa de inscrição é de R$ 65,00. O prazo para solicitar isenção do pagamento vai até o dia 22 de setembro, no site do Instituto Selecon. No ato da inscrição, o candidato deve optar se vai concorrer às vagas da Ampla Concorrência (AC) ou as destinadas ao Sistema de Reserva de Vagas (SRV) para Escola Pública.

A prova está prevista para 29 de outubro. Os inscritos farão uma prova objetiva de Português e Matemática e uma Redação. O resultado final está previsto para o dia 11 de dezembro.

