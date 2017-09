Via Brasil Shopping oferecepalestras gratuitas sobre mercado de trabalho

Com o objetivo de oferecer aos seus clientes não apenas opções de compras, mas também conhecimento e orientações em relação à carreira, o Via Brasil Shopping, em parceria com a Estácio, oferece palestras gratuitas ligadas ao mercado de trabalho este mês, no espaço do Coworking.

Os encontros são gratuitos e acontecem toda quarta-feira, às 16h.

Na próxima semana, no dia 20 de setembro, o professor Rogério Rocha, mestre em Engenharia de Produção e especialista em Educação e Gestão de Negócios vai falar sobre ‘Empreendedorismo e Construção de Plano de Negócio’.

E no dia 27 de setembro o tema ‘Transformação Organizacional: o novo mundo do trabalho’, será apresentado pelo professor Claudio Lopes, mestre em Administração.

Serviço: Palestras sobre mercado de trabalho

Com o objetivo de oferecer aos seus clientes conhecimento e orientações em relação à carreira, o Via Brasil Shopping, em parceria com a Estácio oferece palestras gratuitas sobre mercado de trabalho

Data: 20 e 27 de setembro, às 16h

Local: Via Brasil Shopping, 2º piso, espaço do Coworking - Rua Itapera 500, Irajá

Evento gratuito, espaço sujeito à lotação