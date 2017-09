Universidade Estácio de Sá recebe feira de profissões

Incentivar alunos de escolas públicas cariocas a ingressar no ensino superior. Esse é o principal objetivo da 'Universidade Por Um dia', feira de profissões da área da indústria criativa queserá realizada no dia 20 de setembro, com entrada franca e aberta a todo o público.

Evento acontecena Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido, com palestras, dinâmicas e muita troca de experiências.

Idealizado pela psicóloga franco-brasileira Chloé d’Archemont, o projeto é uma realização da produtora carioca Araucária – agência cultural responsável por projetos de destaque no calendário cultural da cidade, como o Rio H2K – Festival Internacional de Danças Urbanas, o Festival de Teatro Universitário – Festu e o Palco Street, do Rock in Rio.

A psicóloga franco-brasileira Chloé d’Archemont é a idealizadora do projeto 'Universidade Por Um dia'

Ao logo do dia, entre 9h e 17h, o evento promoveráo encontro de estudantes do ensino médio com profissionais e universitários das mais diversas áreas da economia criativaem stands temáticos de Música, Teatro, Cinema, Fotografia, Moda, Design, Jornalismo, Produção Cultural e Empreendedorismo;de carreiras como Psicologia, Administração, Educação Física e Direito (promovido pela OAB); e de cursos de Licenciatura de Pedagogia, Letras, História, Geografia e Matemática (iniciativa da Universidade Estácio de Sá). Em cada um deles, monitores voluntários apresentarão para os visitantes o rico universo de cursos de graduação,em todas as suas possibilidades de atuação, de forma lúdica e interativa, unindo cultura e educação. Haverá, também, amplo espaço para a divulgação de oportunidades de bolsas de estudo e de programas de financiamento estudantil.

Queremos inspirar cada vez mais os jovens a lutarem pela cultura e não desistirem de investir no futuro.

A 'Universidade Por Um Dia' contará também com as palestras motivacionais 'A vida é seu maior empreendimento', com o psicólogo RaphaelZaremba, e 'O mercado de eventos', com o engenheiro Luiz Claudio Duarte, que vai dividir com o público sua experiência em projetos como Rock In Rio, Coca-Cola Vibezone e U2 Vertigo Tour; além de apresentações de dança do Projeto Social do Rio H2K Centro, coordenado pelo professor Hélio Calvalckanti; performances teatrais com atores do 7º Festu, música com o Quinteto de Metais da Orquestra Petrobras Sinfônica (Opes) e dinâmicas culturais.

“Vamos apresentar os caminhos de diferentes carreiras, levando um pouco da universidade a alunos do ensino médio da rede pública de ensino, que poderão conhecer, tirar dúvidas, vivenciar diferentes profissões e, quem sabe, despertar alguma inclinação”, torce Chloé d’Archemont. “É uma oportunidade para que os estudantes tenham um contato mais próximo com a profissionalização artística. Queremos inspirar cada vez mais os jovens a lutarem pela cultura e não desistirem de investir no futuro. A chance de transformação é o que nos motiva”, conclui.

Enquanto cursava a disciplina 'Empreendedorismo Social' na faculdade de Psicologia, na PUC-Rio, em 2014, Chloé teve o primeiro contato com o que iria se transformar na 'Universidade Por Um Dia'. A proposta era fazer com que alunos do Ensino Médio tivessem uma experiência inicial com a rotina universitária, por meio do encontro com profissionais das mais diversas áreas. Alguns anos depois, Chloé decidiu retomar o projeto em parceria com o produtor Miguel Colker, da Araucária, para levar a iniciativa a cada vez mais estudantes.

Para concretizar a iniciativa, a 'Universidade Por Um Dia' conta com um time de cerca de 200 universitários voluntários, coordenados por um conselho consultivo de renome. São eles: Ana Barreto (Educação Física), Cristiane Costa (Jornalismo),Daniela Rocha (Fotografia), Leandro Assis (Design), Mariana Henriques (Teatro), Mateus Simões (Música) e Raphael Zaremba (Psicologia).

Conselho consultivo

Ana Barreto – Educação Física

Cristiane Costa – Jornalismo

Daniela Rocha – Fotografia

Mariana Henriques - Teatro

Mateus Simões – Música

Raphael Zaremba –Psicologia

Serviço: Universidade por um dia

Data: 20 de setembro, quarta-feira, das 9h às 17h. Palestras: 'A vida é seu maior empreendimento', com Raphael Zaremba, às 11h; 'O mercado de eventos', com Luiz Claudio Duarte, às 14h

Local: Universidade Estácio de Sá (Campus João Uchoa) - Rua do Bispo 83, Rio Comprido

Entrada franca

Mais informações: www.facebook.com/universidadepud/ ou (21) 3085-4627