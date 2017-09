'A Arte Gerando Renda' abre 300 vagas e profissionaliza jovens e adultos na Rocinha e Piedade

Após ter todas as vagas preenchidas em apenas três dias, na última edição, o projeto que já capacitou cerca de 800 jovens e adultos, entre 2014 e 2016, no Complexo da Maré, Piedade e Rocinha, o 'A Arte Gerando Renda' – iniciativa da ONG Favela Mundo – abre inscrições para mais 300 vagas em cursos de capacitação profissional voltados ao Carnaval, estética e artes cênicas (maquiagem social e artística, decoração de unhas, fantasias e adereços, artesanato, turbantes e tranças afro e grafite).

O projeto, que conta com o patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura, LAMSA e MetrôRio, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura - Lei do ISS, conta com apoio do Instituto Invepar, será realizado na Rocinha e em Piedade. As inscrições têm início em 11 de setembro, e as aulas começam em outubro.

O Projeto 'A Arte Gerando Renda' já capacitou cerca de 800 jovens e adultos, entre 2014 e 2016

'A Arte Gerando Renda' foi criada para gerar oportunidades para moradores de comunidades que têm acesso a escolas de samba e muita vontade de trabalhar com arte, porém não possuem conhecimentos básicos para exercerem funções nas agremiações. Cada curso tem a duração de dez semanas, com aulas semanais. As aulas acontecerão de 10 de outubro a 23 de dezembro. Ao final os participantes receberão certificado e poderão estagiar em barracões de escolas de samba e produções teatrais.

“Tivemos uma procura acima do esperado no primeiro módulo, que iniciou em agosto e acaba em outubro. Em 3 dias todas as vagas estavam preenchidas e com uma lista de espera com mais de 200 interessados. Pudemos notar a vontade de aprender e a necessidade de geração de renda imediata nos alunos. Nosso maior objetivo que é capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho, constatamos uma grande demanda de alunos ávidos por conhecimento e melhores oportunidades. Os cursos de maquiagem e decoração de unha foram os mais procurados no primeiro módulo, no primeiro dia de inscrição todas as vagas já tinham sido preenchidas.”, afirma Marcelo Andriotti, diretor da Favela Mundo. “Muitos dos nossos ex-alunos trabalham atualmente com carnaval, em escolas de samba, salões de beleza na Zona Sul e a maioria atualmente trabalha dentro da própria comunidade, gerando renda de forma autônoma. Nosso intuito é fomentar o empreendedorismo social, a formação de cooperativas e fazer com que, mesmo na crise, eles possam ter formas de ganhar dinheiro sem depender das vagas nas empresas, cada vez mais escassas.”

Sobre a ONG Favela Mundo

Fundada em 2010 a ONG Favela Mundo já beneficiou 4.416 crianças e jovens de 125 comunidades do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense

Fundada em 2010 a ONG Favela Mundo já beneficiou 4.416 crianças e jovens de 125 comunidades do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Representou o Brasil em diversos eventos no extrerior, entre eles destacam-se o Congresso Internacional de Pedagogia de Havana/Cuba, UNAOC-EF Summer School, na ONU em Nova Iorque e em 2014 o projeto foi reconhecido como um “modelo de inclusão social nas grandes cidades”, no World Cities Day 2014, na Sede das Nações Unidas. Ao todo a Favela Mundo já esteve presente, levando a bandeira de nosso país, em 8 eventos no exterior.

Em agosto de 2016 o destino foi a África que recebeu a Favela Mundo no NAIMUN, maior conferência mundial sobre terceiro setor, que ocorreu no Marrocos e debateu formas de aplicar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A entidade foi a única brasileira convidada, entre projetos de mais de 50 países.

Reconhecimento Internacional

A Arte Gerando Renda tem o reconhecimento da Organização das Nações Unidas, ONU, e foi destaque no site e redes sociais da entidade no Dia Mundial Pela Paz em 2015. A Favela Mundo representou o Brasil em eventos realizados na ONU em 2013, 2014 e 2015 e em 2016 esteve na África, além de participar de eventos pedagógicos e sociais em Cuba (2011, 2012 e 2014) e no México (2012).

Serviço: 'A Arte Gerando Renda'

Inscrições – a partir de 11 de setembro

Início das aulas – 10 de outubro

Local das atividades: Rocinha - Av. Niemeyer 776, 8º andar – CRAS Rinaldo de Lamare; Piedade - Rua Torres de Oliveira 436 – Várzea Country Clube

Mais informações – 3145-2549 / 3802-5881