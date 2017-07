Startup Weekend Niterói acontece em julho na Universidade Estácio de Sá

No próximo fim de semana, acontece pela primeira vez o Startup Weekend Niterói, o maior conjunto de eventos de startups do mundo.

O evento já foi realizado em 150 países e tem objetivo de reunir profissionais de diversas áreas, como marketing, empreendedorismo, tecnologia e designer, economia criativa e outras pessoas que buscam se reinventar, trocar ideias, formar times, criar protótipos e lançar startups.

No ano passado, o evento reuniu 20 mil pessoas em 72 cidades brasileiras. Serão ao todo 54 horas com coaches e mentores. O objetivo é inspirar e capacitar quem quer se modernizar para entrar ou continuar no mercado de trabalho.

“É muito bom ver que o profissional brasileiro está amadurecendo, investindo em qualificação para vencer a crise, sobreviver no mercado ou se recolocar. Esta é a primeira vez que realizamos um evento em outra cidade do estado do Rio de Janeiro, fora da capital. Niterói tem se destacado na procura por nossos treinamentos”, revela Carlos Eduardo Almeida, analista de Marketing da K21.

O encontro começa na sexta-feira (14/7) e termina no domingo (16/7), na Universidade Estácio de Sá (Rua da Conceição, 131, Centro. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas online: www.sympla.com.br/startup-weekend-niteroi__117829

Serviço: Startup Weekend Niterói

Data: Sexta-feira, 14 de julho, das, 18h30 às 22h; sábado, 15 de julho, das 9h às 22h; e domingo, 16 de julho, das 9h às 21h

Local: Universidade Estácio de Sá - Rua da Conceição, 131, Centro