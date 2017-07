Extra e Pão de Açucar contratam pessoas com deficiência no Rio

As redes Extra e Pão de Açúcar, que fazem parte do Grupo GPA, estão com vagas abertas para pessoas com deficiência no Rio de Janeiro.

São cerca de 200 vagas para a posição de Operador de Caixa. Para se candidatar, o interessado deve ter mais de 18 anos. Os benefícios incluem salário compatível com o mercado, vale transporte, cartão cesta básica, refeição na loja, participação nos lucros e resultados, convênios médico e odontológico, cartão Multicheque (desconto de 5% nas compras realizadas nas bandeiras do Grupo), kit material escolar, extensão da licença maternidade, enxoval do bebê e cartão da mamãe para gestantes.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, o interessado deve acessar o site www.gpabr.com/vagas e colocar em palavra-chave “PCD”. Após localizar a vaga, o candidato deve inserir suas informações, manifestando o interesse. Caso não encontre sua vaga de interesse, é possível fazer o cadastro do currículo para futuras oportunidades em “Cadastre-se”.

Atualmente, as redes varejistas Extra e Pão de Açúcar contam com cerca de 1.500 profissionais que possuem algum tipo de deficiência