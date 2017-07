Via Varejo lança Universidade Corporativa

A Via Varejo, empresa que administra a Casas Bahia e o Pontofrio, tem como premissa valorizar seus colaboradores e oferecer possibilidades de crescimento interno. Para isso, a companhia disponibiliza cursos, treinamentos, parcerias com instituições, entre outras formas de desenvolver o colaborador. Pensando em sua jornada na empresa, a companhia acaba de criar a Universidade Via Varejo, plataforma de educação corporativa totalmente gratuita que oferece cursos e treinamentos com diversos temas e finalidades para os seus 50 mil colaboradores em todo o Brasil.

A iniciativa tem como objetivo desenvolver talentos, criar oportunidades de carreira, além de ajudá-los a se desenvolverem pessoalmente e facilitar seu crescimento da carreira.

Queremos que o colaborador seja protagonista da sua carreira.

Com o slogan “Uma Universidade única, feita por você, feita pra você”, a plataforma busca democratizar o conhecimento entre todos. “Queremos que o colaborador seja protagonista da sua carreira. Para isso, eles terão trilhas de aprendizagem que possibilitarão que eles escolham o curso para o seu autodesenvolvimento”, conta Izabel Branco, diretora executiva de Recursos Humanos da Via Varejo.

Ao todo são seis 'Trilhas de Aprendizagem' que passam por toda a trajetória do colaborador na empresa, como: Eu na Via Varejo; Desempenhando minha função; Produtos e Serviços; Liderança; Aceleração de Carreira; Oficinas de Aprendizagem.

Dentro dessas trilhas foi implementado um sistema de gestão de treinamento e desenvolvimento, no qual há temas publicados em que os colaboradores poderão navegar e fazer os cursos de forma rápida e online. A Universidade também traz a possibilidade de colaboração, ou seja, na seção biblioteca, os funcionários podem compartilhar conteúdos de cursos externos ou palestras que tenham participado. A plataforma também mantém um diálogo constante com os usuários, seja avaliando o conteúdo atual, seja levantando expectativas futuras.

“Com a Universidade, queremos evoluir no processo de conhecimento, diversificando os formatos para todos nossos públicos proporcionando uma experiência de aprendizagem única”, finaliza Branco. Conheça um pouco mais sobre as 'Trilhas de Aprendizagem':

- Eu na Via Varejo: Proporciona a ambientação do Colaborador na Via Varejo. Os temas são livres para todos os colaboradores.

- Desempenhando minha função: Oferece a qualificação do colaborador em conteúdos relacionados a atual função ou área.

- Produtos e Serviços: Disponibiliza conteúdos sobre os Produtos e Serviços com foco em vendas e atendimento ao cliente.

- Liderança: É a trilha de aprendizagem que irá disponibilizar conteúdos relacionados com o pipeline da Liderança e estratégia da Via Varejo.

- Aceleração de Carreira: Promove cursos, programas e Informações para sustentar a estratégia de Aceleração de Carreira da Via Varejo.