Oficina gratuita ensina movimentos do yoga que combatem depressão, estresse e até obesidade

Atividades corpo-mente como o yoga, além de relaxantes, podem reverter reações químicas no DNA provocadas pelo estresse, diversas doenças e até depressão. Os dados foram divulgados pelos pesquisadores das universidades de Coventry e Radboud, no Reino Unido e Holanda, respectivamente. O que confirma do yoga aliar benefícios físicos e qualidade de vida por meio de exercícios antiestresse que refletem o bom funcionamento de todo o organismo. É inquestionável que atividades posturais integram corpo, energia, emoções, pensamentos e intuição, além de relaxar, corrigir a postura, tonificar os músculos, gerar mais energia e flexibilidade. “Depois de praticar a respiração correta, o aluno se sente mais disposto, forte e determinado para realizar suas tarefas do dia a dia.”, explica Arlindo Fiorentin, professor do curso de formação de Instrutores de Yoga Integrado, realizado pelo Grupo Zênite em parceria acadêmica com a Universidade Cândido Mendes.

E as vantagens de se praticar yoga não param por aí. Para quem sofre de ansiedade, insônia edepressão, a atividade pode servir como calmante, além de diminuir os níveis de colesterol,melhorar problemas respiratórios e controlar a pressão arterial. Para entender e utilizar movimentos específicos para melhora dessas desarmonias, será oferecida gratuitamente a oficina “Equilíbrio Emocional Através da Yoga” dia 10 de agosto, de 18h30 às 20 horas, no campus Centro da Universidade Cândido Mendes. Fiorentin também ministrará a aula, que terá partes práticas e teóricas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 21.2210-1196 ou na sede do Grupo Zênite (Avenida Treze de Maio, 47/2805, Centro). As vagas são limitadas até 20 participantes.

Para o curso de formação de Instrutores de Yoga Integrado, as inscrições já estão abertas e restam apenas 15 vagas. Com carga horária total de 264 horas/aula e duração de um ano, os encontros serão realizados no bairro de Laranjeiras (zona sul do Rio) em um final de semana (sábado e domingo) por mês, de 9 às 17 horas, com início dia 26 de agosto de 2017. O objetivo é formar professores voltados a ministrar aulas práticas de yoga em academias, empresas, condomínios e outros locais congêneres, além de capacitá-los a atuar como Personal Yoga Training. De acordo com o diretor do Grupo Zênite, Paulo Roberto Botelho, não é necessário conhecimento prévio do assunto para se matricular, cujo pré-requisito é ter o Ensino Médio completo.

”O curso tem como diferencial integrar os milenares conhecimento de Yoga com orientações práticas de meditação, Cromoenergética aplicada ao Yoga e técnicas para o equilíbrio biopsicoenergético e emocional”, comenta. O investimento é a partir de R$465 mensais mais a inscrição de R$120, que custeia todo o material didático e a certificação emitida pela Universidade Cândido Mendes com o reconhecimento oficial do Sindicato dos Terapeutas do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que após a conclusão da formação, o aluno poderá estagiar no Lar Fabiano de Cristo, na unidade Casa de Amigos Dedicados, um centro de assistência que atende 250 idosos em vulnerabilidade social. Mais informações pelo telefone 21.2210-1196 ou no www.grupozenite.org, cujo programa completo se encontra.