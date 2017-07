Leitura Dinâmica é tema de curso no Rio

Nos próximos dias 22 e 23 de julho, entre 8h e 17h, o Instituto de Otimização da Mente (IOM) realiza mais uma edição do curso de Leitura Dinâmica.

A capacitação é direcionada a estudantes, candidatos a concursos públicos e profissionais de mercado, e busca apresentar aos participantes técnicas que otimizem o tempo de aprendizado e compreensão do conteúdo.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.cursoiom.com.br.

O método pode ser utilizado para leituras de textos técnicos, do segundo grau, pré-vestibular, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e até pós-doutorado. Trata-se de um trabalho de recondicionamento cerebral, feito através de exercícios sequenciais e repetitivos, que ampliam o campo de percepção dos olhos e possibilitam a visualização de blocos de palavras, ao invés de sílabas, como acontece na leitura tradicional.

“Nossos olhos funcionam como uma máquina fotográfica, batem fotos. Estas fotos podem ser de um ponto, uma letra, uma sílaba, uma palavra, um bloco de palavras ou até mesmo de um pensamento”, explica o professor do Instituto de Otimização da Mente (IOM), Juarez Lopes.

Segundo ele, o mercado exige cada vez mais conhecimento multidisciplinar do indivíduo e ler com maior rapidez será um diferencial em processos seletivos. “Com a leitura dinâmica, um livro de 250 páginas, que normalmente levaria 10h para ser lido, com a leitura tradicional, na leitura dinâmica este tempo pode ser reduzido para apenas 2h. Ler faz parte da cultura da sociedade. Quem lê mais, está mais bem preparado para ocupar um determinado cargo”, conclui Juarez.

Sobre o Instituto de Otimização da Mente (IOM)

Juarez Lopes, é responsável pelo Instituto de Otimização da Mente (IOM), no Rio, formador de mais de 15 mil alunos e pela criação da "Cartilha do Bom Leitor", uma opção prática e simples para todos aqueles que querem adquirir o hábito da leitura. No material, Juarez transmite um pouco da sua vivência pessoal e profissional, e busca abrir a mente das pessoas para o costume da leitura. O download da cartilha é gratuito no site do IOM (http://bit.ly/2mxsUrx).

Sua atuação no mercado é credenciada por renomadas instituições públicas e privadas de todo país, como: Ministério Público Federal (DF); Tribunal Regional Federal (DF); Universidade Federal Fluminense (UFF); Escola Superior de Administração Postal (ESAP); Escola Superior de Administração Fazendária (ESAF); Unigranrio; Unig; Centro Universitário Augusto Motta (Unisuam); Agência Brasileira de Inteligência (ABIN); Correios, Vale do Rio Doce; Petrobras; Banco Icatu; Itaú; Eletrobras e Dataprev.

Serviço: Curso de Leitura Dinâmica - Instituto de Otimização da Mente (IOM)

Data: 22 e 23 de julho (sábado e domingo), das 8h às 17h

Local: Rua Uruguai, 413 - Tijuca

Mais informações: (21) 3022- 6028 / iom@cursoiom.com.br / www.cursoiom.com.br

Realização: Instituto de Otimização da Mente (IOM)